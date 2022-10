El Parlament declara el “fracàs” d’Acció Climàtica i evidencia la soledat d’ERC

El Parlament de Catalunya ha declarat aquest dijous al matí el “fracàs” de la conselleria d’Acció Climàtica davant la crisi energètica, en una votació que ha evidenciat la soledat amb què s’anirà trobant ERC en molts dels debats després de la ruptura amb Junts i quan encara no s’han definit noves aliances, com va passar ahir amb la votació de la llei d’estadística. Tot els grups parlamentaris, exceptuant Esquerra Republicana i el Partit Popular, han donat suport a la moció proposada pels comuns. Tot i que els populars han votat en contra, la seva portaveu, Lorena Roldan, ha explicat que “s’han equivocat” i han volgut fer constar en acta el seu error.

“Si no fóssim al context polític on som no plantejarien aquest punt perquè no s’ho creuen ni vostès”, ha assegurat el diputat d’ERC Eugeni Villalbí. Tot i la mala notícia per als republicans, han pogut tirar endavant la part de la moció on es demanava la compareixença de la consellera del Departament, Teresa Jordà, a la Comissió d’Acció Climàtica per fer balanç de la implantació d’energies renovables l’any 2022, ja que els punts es votaven per separat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el primer ple del Parlament després de la ruptura amb Junts, amb els consellers del nou Govern a la primera fila de l’hemicicle / Francesc Xavier Subias Salvó (Parlament de Catalunya)

La CUP vol reprovar Jordà

La majoria de grups parlamentaris han criticat el “retard” en matèria d’energies renovables. En aquest sentit s’ha expressat el PSC, que considera “molt pobre” aquest aspecte, mentre que la CUP ha exposat la seva voluntat de reprovar la consellera i consideren que no es compta amb el territori.

A més, tant Vox com Ciutadans han dit que estan a favor del punt però han criticat que siguin els comuns qui ho proposin perquè en moltes ocasions han anat de la mà dels republicans per tirar endavant les propostes en aquest àmbit.

Pla nacional per a la sobirania energètica

El Parlament també ha instat al Govern a dissenyar un pla nacional per a la sobirania energètica, un cop posada en marxa l’energètica pública. S’hi hauria d’incloure un pla per impulsar els balcons solars amb distribució de panells fotovoltaics endollables per a ús domèstics per a famílies en llars de propietat horitzontal, així com un pla de teulades solars, per a famílies que resideixen en llars unifamiliars i comunitats de veïns amb teulada disponible.

També es proposa un pla de polígons solars, amb panells per a empreses amb teulades disponibles. Es demana al govern espanyol que reguli les xarxes tancades, allargui la distància dels autoconsums col·lectius de proximitat a un mínim de 5.000 metres i s’aprovi el reglament que reguli les comunitats energètiques renovables i es comunitats ciutadanes d’energia.A la moció es demana al Govern que afavoreixi la inversió per als propers dos anys en 1.250 MW en eòlica, 1.200 MW de fotovoltaica en sòl i 545 MW de fotovoltaica en sostre com a mínim.

A més, es proposa l’impuls d’un pla per a l’eficiència energètica que inclogui l’electrificació de les llars de Catalunya per a la substitució de les calderes de gas per sistemes elèctrics o de biomassa, la millora de l’aïllament tèrmic dels edificis, la instal·lació d’estacions de càrrega per a vehicles elèctrics i la substitució de sistemes de calefacció i climatització.

També s’ha aprovat que s’integri un pla estratègic per a la recuperació pública d’espais de producció i distribució d’energia a l’energètica pública, que contempli la revisió de totes les concessions de les centrals hidroelèctriques de les conques internes i la seva reversió d’aquelles que ja estiguin caducades.