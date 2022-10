Elena insinua que podria denunciar Sàmper per les seves declaracions sobre els Mossos

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, no descarta emprendre accions legals contra el seu predecessor Miquel Sàmper, per haver parlat en mitjans de comunicació de suposades interferències polítiques en investigacions policials. Una acusació que Elena ha negat categòricament aquest dijous en una entrevista a Rac1. L’actual conseller ha remarcat que “no hi ha hagut” cap mena d’interferència des que ell és titular de la conselleria i tampoc li “consta” que n’hi hagués en el passat.

Trapero i Sàmper, al complex Egara / ACN

La insinuació d’Elena de denunciar Sàmper arriba després de les declaracions de l’exconseller, en una entrevista a Rac1 aquest dimecres, en què rebutjava la justificació de discrepàncies sobre la feminització del cos de Mossos per a cessar el comissari en cap, Josep Maria Estela. Sàmper insistia que creu “que tot va lligat”: la destitució d’Elena i les denúncies d’alguns mossos sobre intromissions d’alts càrrecs de la policia en determinades investigacions. També havia fet declaracions en un sentit semblant a Els matins, de TV3, sempre deixant clar que en tot cas d’havien de provar aquestes sospites, emanades de suposades queixes de comandaments publicades per mitjans de comunicació com ara El País, on havia reclamat que algú esvaeixi el dubte.

Una de les persones assenyalades és Eduard Sallent, que era número dos del cos i que ara substitueix provisionalmenr Estela, almenys fins Nadal, com a comissari en cap. Sobre les acusacions d’haver demanat informació d’investigacions policials en curs, el conseller d’Interior s’ha preguntat si ha de posar “una creu a una persona pel que se’n diu”. Elena ho ha deixat clar: Sallent és el comissari en cap “i punt”. A més, ha rebutjat obrir una investigació sobre el nou número u i descarta substituir-lo per una comissària en els pròxims mesos, tot i que diverses fonts treballen amb aquest supòsit.

El comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, destituit aquesta setmana | ACN (Jordi Borràs)

Desacredita les acusacions d’un comandament crític dels Mossos

En relació amb les acusacions fetes per l’excap de la Divisió d’Investigació Criminal, l’intendent Toni Rodríguez, Elena ha reiterat que ningú li ha dit que això passés: “No hi ha cap denúncia formal”, diu. Elena va destituir Rodríguez fa nou mesos i, aquest, ha recorregut el seu trasllat com a responsable de la comissaria de Rubí. L’intendent és qui ha denunciat suposades ingerències del comissari Sallent en investigacions policials que ell dirigia.