Elena avisa que no permetrà que els Mossos facin de polítics

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, considera que el cessament del cap dels Mossos d’Esquadra, el comissari Josep Maria Estela, és absolutament justificada i ha advertit que no permetrà que la policia faci de polític. Així ho ha assegurat en resposta parlamentària al portaveu dels Comuns de la matèria, Marc Parès, en el plenari que se celebra aquest dimecres al Parlament. El responsable polític de la seguretat a Catalunya ha garantit separar les ingerències polítiques de l’orientació política al cos després del nomenament del comissari Eduard Sallent com a màxim comandament uniformat del cos.

El conseller Joan Ignasi Elena en una trobada amb comandaments de Mossos d’Esquadra al complex Egara/EP

Elena ha comparegut després que el Sindicat de Comandaments dels Mossos d’Esquadra, el SICME, reculés i emetès un comunicat amb què reduïa a una “relació professional amb disparitat d’opinions” la crisi oberta a la Prefectura amb el departament d’Interior. De fet, Elena “s’ha fet seu el comunicat”. Per altra banda, fonts del Parlament apunten que en els propers dies, el conseller compareixerà per donar explicacions del relleu al capdavant de la policia de la Generalitat. A més, sense esmentar el seu nom, Elena s’ha referit al seu antecessor, Miquel Sàmper, que acusa a comandaments d’obstruir investigacions. Ha recomanat que si té coneixement d’aquestes activitats que les denunciï i “no les vagi verbalitzant”. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a preguntes de la CUP ha defensat la tasca dels 18.000 agents i ha negat que hi hagi una persecució de la “dissidència política”. Així mateix, a preguntes del líder del PSC, Salvador Illa, Aragonès ha ratificat la confiança en Elena.

Nega la soledat

Marc Parès ha retret en la seva doble intervenció el “desgavell” que, al seu criteri, viu el cos dels Mossos d’Esquadra. De fet, ha criticat que el Cos “obri portades” per les seves “disfuncions” o “acusacions d’intromissió política” així com per les diferències entre el gabinet del conseller i el comandament de la policia. En aquest context, el diputat ha qualificat la situació de la “soledat del conseller”.

Elena, en canvi, ha replicat argüint les bones notes que la ciutadania posa al servei dels Mossos d’Esquadra. “Són notícia per la seva magnífica feina a ulls dels ciutadans”, ha valorat. “Han existit diferències i moltes coincidències”, ha argumentat i ha defensat la seva decisió en “ús de la discrecionalitat i responsabilitat com a conseller”. En aquest marc ha avançat que donarà totes les explicacions al Parlament i que ja s’està buscant una data. “Donaré explicacions i ho faré amb un determinat to”, ha avisat. També ha negat aquesta “soledat” al·legant els discursos que es fan dins el cos o dels mateixos sindicats. “No hi haurà ingerències polítiques als Mossos d’esquadra, i si n’hi ha s’ha de denunciar i no anar verbalitzant, però tampoc hi haurà interferències policials a les decisions que corresponen a l’àmbit de la responsabilitat política”, ha conclòs.