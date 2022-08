Interior enceta el desplegament de “proximitat” dels Mossos 

“Tan important és la seguretat com la percepció de la seguretat”. Aquesta és una de les idees del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per al projecte d’obertura de deu comissaries de “proximitat” dels Mossos d’Esquadra. Així ho ha expressat a Manresa, on juntament amb l’alcalde, el també republicà Marc Aloy, han visitat l’edifici on s’instal·larà una comissaria al centre de la capital del Bages.

Una comissaria compartida entre Mossos i policia local de la ciutat i pagada a mitges entre el Departament d’Interior i el consistori. La nova comissaria ha estat definida com una “eina més”, com ho és l’increment d’agents a la ciutat que provenen de les noves promocions, per lluitar contra la delinqüència i millorar la sensació de seguretat. Un sistema que, segons el conseller, serveix per obtenir més informació i coneixement i millorar la “prevenció i la reacció al delicte”. La de Manresa és la primera presentació oficial d’una de les deu comissaries de proximitat que el gabinet d’Elena té previst obrir en aquesta legislatura.

Treball conjunt amb les policies locals

La idea de fons del projecte és fomentar el “treball conjunt” entre policies locals i Mossos més enllà del patrullatge conjunt. És a dir, un centre de treball de proximitat i d’oficina d’atenció ciutadana. “Conèixer la realitat de la gent”, ha emfatitzat el conseller, com a motiu que justifica aquest tipus d’instal·lació policial. Una eina que també s’afegeix al Projecte 360, que es basa en el concepte de la seguretat humana, és a dir, monitoritzar amb policies locals i Mossos d’Esquadra les situacions vulnerables que poden ajudar a prevenir delictes. “Proximitat, col·laboració i posar mitjans i coordinació són els tres elements claus”, ha assenyalat el conseller.

La nova comissaria s’obrirà els primers mesos de l’any que ve, 2023. En aquest sentit, el conseller ha apuntat que les deu comissaries de proximitat que hi ha previstes en la legislatura estan sobre el paper. “Però depèn de molts factors la velocitat de la seva obertura”, ha indicat. Com a exemple, ha enumerat condicions com ara la disponibilitat dels ajuntaments, les dades delinqüencials, si hi ha policia local o no, la llunyania o no de l’Àrea Bàsica Policial de les zones més conflictes així com la disposició d’efectius. En tot cas, s’hi està treballant per tenir completat el mapa abans de 2024. “La intenció és donar seguretat i que les persones se sentin segures”, ha afegit. Tot plegat, facilitat per la capacitat del Govern de convocar noves promocions de Mossos d’Esquadra.