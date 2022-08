El conseller d’Interior insinua que un alcalde de Junts és d’extrema dreta

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, –qui més tard ha desmentit aquestes acusacions en un tuit– ha insinuat que l’alcalde de Junts per Catalunya a Alcarràs, Jordi Janés, seria d’extrema dreta. Les suposades acusacions les hauria fet durant la presentació del candidat d’ERC per a les eleccions municipals del 2023 el passat dijous. En un vídeo difós per comptes de Twitter de l’entorn de Junts, es pot escoltar Elena defensant el candidat republicà, Jordi Castany, a qui el conseller presenta com el polític que pot salvar Alcarràs d’un govern municipal que, segons diu, estaria en mans de “podríem dir… l’extrema dreta?”, es pregunta.

El vídeo que comptes vinculats a Junts han difós està editat i deixa entendre que Elena critica l’actual alcalde de Junts, a qui consideraria de pensament ultra. Elena defensa la candidatura de Castany i recorda que, com “fa tres anys”, de vegades les eleccions les guanyen “uns determinats partits i candidats i després passen coses”. Al conseller se l’escolta afirmar que hi ha “interessos personals, egoisme i intercanvi frívol de cadires” i que això “canvia la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes”.

Segons Elena, aquesta situació és la que es va viure en les darreres eleccions municipals a .Alcarràs i caldria donar “suport molt majoritari” al candidat d’ERC perquè “no torni a passar el que passar” perquè Alcarràs “no estigui en mans de… podríem dir extrema dreta?”. En una nota de premsa d’ERC es recullen les paraules que Castany va pronunciar a la presentació: “Vull ser alcalde perquè no hi ha res més bonic, emocionant, intens i que et faci sentir més orgullós que treballar pel teu poble, pel poble que estimes”.

Reacció de Junts: Turull reclama a Elena una rectificació

Les paraules del conseller de l’Interior han començat a córrer per les xarxes aquest diumenge. Els secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha reclamat a Elena que rectifiqui. També l’exconseller Josep Rull ha defensat a través de les xarxes l’actual alcalde de Junts. La nova polèmica entre ERC i Junts arriba en un moment en què les relacions es mantenen deteriorades per l’expulsió de Laura Borràs del Parlament de Catalunya. Moviments de bases de Junts reclamen una consulta per sotmetre a votació la continuïtat de la coalició, però el mateix president del Govern, Pere Aragonès, ha dit que ningú de Junts li ha transmès la voluntat de deixar l’Executiu.