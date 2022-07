Laura Borràs, suspesa com a presidenta del Parlament

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha estat suspesa aquest dijous per la Mesa de la cambra catalana després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi obert judici oral contra ella pel cas del suposat fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La decisió de la majoria de la Mesa es basa en el fet que considera que el cas de la presidenta està vinculat amb delictes de “corrupció” i no per la causa general contra l’1-O com ha defensat sempre ella.

Borràs no ha participat de la reunió mentre la resta de membres de la Mesa deliberava sobre la seva suspensió. Aturada pels periodistes als passadissos del Parlament, la presidenta ha dit que abans de la deliberació ha expressat a la Mesa que considera que no concorren els criteris perquè se li apliqui la suspensió immediata.

Declaracions de @LauraBorras mentre la Mesa del Parlament delibera sobre la seva suspensió pic.twitter.com/KgN7fBt5k0 — Joan Antoni Guerrero Vall (@jag_vall) July 28, 2022

La suspensió ha tirat endavant amb els vots a favor d’ERC, la CUP i el PSC. Els tres partits han deixat sola Borràs que denuncia que el seu cas és lawfare i defensa que és innocent. Després de mesos de dubtes, finalment els partits independentistes, a qui JxCat havia demanat fer un front per defensar Borràs, han decidit donar suport a l’aplicació de l’article 25.4 del reglament de la cambra catalana.

L’article en qüestió estipula que quan a un parlamentari se li obre judici oral per un cas vinculat amb la corrupció la Mesa l’ha de suspendre de forma immediata. Així doncs, Borràs ha quedat suspesa de deures i funcions i segons les normes de la cambra la vicepresidenta, Alba Vergés, haurà d’assumir les seves funcions de forma interina.

Pressió sobre Borràs perquè abandoni el càrrec de presidenta un cop suspesa

Aquest interinatge, però, podria ser temporal perquè tant ERC, com algunes veus de JxCat, pensen que Borràs hauria de dimitir del càrrec de presidenta per poder ser rellevada per un altre company de files. És més, ERC considera que l’acord d’investidura suposava que Junts assumís la presidència i reclamen al seu soci que sigui fidel a aquest pacte. Això obligaria a Borràs a dimitir. El grup parlamentari de Junts es reunia aquest matí a les 11 hores per abordar aquesta qüestió.

Inici de la reunió de la Mesa Ampliada aquest dijous 28 de juliol / Parlament

La presidenta, però, s’ha mantingut en les darreres hores ferma en la seva convicció de no abandonar la presidència i continuar ostentant-la suspesa. Aquest fet obligaria a mantenir la presidència en situació d’interinatge en un moment complicat per la cambra catalana, que acumula expedients de conflictes de tot tipus, tant de l’ordre polític (vot delegat de Lluís Puig) com laboral (negociació de les llicències per edat amb el personal de la cambra).

Contra la decisió de la Mesa hi havia convocada per a les 11.30 hores una concentració de suport a Borràs, convocada per un grup de seguidors. La concentració també ha rebut el suport del partit, que va enviar la informació ahir tots els militants.