Seguidors de Borràs al Parlament protesten contra ERC i CUP: “Botiflers”

Desenes de seguidors de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, protesten des de les onze del matí a les portes de la cambra catalana. Els fidels a Borràs han començat amb crits contra ERC i la CUP, a qui titllen de “botiflers” i “traïdors”. També s’han escoltat consignes contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de qui n’exigeixen la dimissió al crit de “prou rendició”. Poc abans de les 12 hores, moment en què començava la mesa per suspendre-la, Borràs ha sortit a saludar els concentrats, amb la resta de companys del grup paramentari.

Els concentrats han rebut amb aplaudiments i crits de suport a l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha arribat a la cambra passades les 11.30 hores. També han rebut amb una ovació a l’exconseller Josep Rull, també present al Parlament. Rull s’ha acostat als concentrats per saludar-los, envoltat d’un núvol de càmeres.

Els manifestants s’han excitat especialment quan han vist aparèixer el diputat de la CUP, Carles Riera, a qui han escridassat fortament. Els concentrats han desplega una pancarta on posa “Laura Borràs, no estàs sola: no és justícia, és venjança”. Així mateix, els seguidors de la presidenta han dirigit atacs directes contra la premsa que consideren que va “contra Junts” i especialment contra una periodista del diari Ara mentre cobria la manifestació.

Reunió d’última hora de Junts al Parlament

El grup parlamentari de Junts per Catalunya es reuneix in extremis aquest matí a la cambra catalana per abordar la suspensió de la presidenta, Laura Borràs, que s’hauria de produir a partir del migdia. A les onze en punt ha arribat al Parlament el secretari general del partit, Jordi Turull. Minuts abans havien arribat altres membres destacats del partit com Jaume Alonso-Cuevillas, proper a Borràs, o el president del grup parlamentari, Albert Batet.

Membres de la direcció de Junts van demanar aquest dimarts a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que s’apartés voluntàriament abans que la Mesa la suspengui previsiblement aquest dijous després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li hagi obert judici oral per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució dels Lletres Catalans (ILC). Així ho han explicat diverses fonts consultades a Europa Press després de la reunió extraordinària que l’executiva de Junts va celebrar el dimarts a la tarda. Tot i això, posteriorment i en un comunicat, van assegurar que el partit havia donat suport a Borràs “sense fissures”.