El TSJC obre judici oral contra Laura Borràs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert aquest dimarts judici oral contra Laura Borràs, acusada dels delictes de prevaricació i falsedat documental, ha comunicat aquest dimarts. La cambra catalana ha de seguir ara els passos que marca el seu reglament en aquests casos. Segons les fonts consultades, la CUP opta per l’article 25.4, un punt que es va incorporar fa cinc anys a través d’una esmena dels anticapitalistes amb el suport de Junts pel Sí. Els cupaires confien que ERC també opti pel 25.4. Un cop Borràs estigui suspesa caldrà saber si renuncia com a presidenta del Parlament per tal que algú altre de JxCat ocupi el seu lloc. Si no ho fa, la vicepresidenta, Alba Vergés, hauria d’assumir les funcions de presidenta fins que no es resolgui el procés.

Tots els grups parlamentaris menys JxCat reclamen l’aplicació del reglament del Parlament que regula amb el seu article 25 les vies per suspendre de drets i deures un parlamentari que estigui acusat d’haver comès algun delicte i a qui se li hagi obert judici oral. Es concep com una mesura transitòria, provisional i cautelar, que posa per davant preservar la dignitat de la institució. L’article disposa de tres vies per suspendre el parlamentari: la primera (25.1) és que un grup parlamentari demani un dictamen a la Comissió de l’Estatut dels Diputats i ho acordi el ple per majoria absoluta; la segona (25.2) és que el propi afectat demani ser suspès, la Comissió de l’Estatut dels Diputats fa un dictamen i la Mesa del Parlament resol la sol·licitud; la tercera (25.4) la Mesa ha d’acordar la suspensió de manera immediata quan l’acusació “sigui per delictes vinculats a la corrupció”.

La via 25.1 és la única que preveu que la suspensió s’acordi amb una votació en el ple per majoria absoluta, mentre que les vies 25.2 i 25.4, en canvi, deixen en mans dels membres de la Mesa la resolució del conflicte. La primera opció —la més garantista, segons les fonts consultades— és la que deixaria la foto de dos partits independentistes de la majoria del 52% permetent per acció o omissió fer caure Borràs, la líder d’un dels partits actualment formant coalició de Govern.

ERC i CUP han donat l’oportunitat a Borràs d’apartar-se fins a l’últim moment

En les manifestacions públiques que havien fet fins ara ERC i la CUP, els cupaires són els que han estat més explícits a l’hora de dir quin article consideren que s’hauria d’aplicar a Borràs. En concret, segons va dir el diputat Xavier Pellicer en una roda de premsa, hauria de ser el 25.2, que és el que està previst quan el propi afectat demana apartar-se. Sense fer referència explícita a cap article, els republicans també han demanat a Borràs que sigui ella la que s’aparti perquè entenen que és una decisió que ha de prendre ella i el seu partit. Això suposaria, doncs, acollir-se també a l’article 25.2.

A no ser que hi hagi canvis d’última hora, aquest pas al costat no es produirà si Borràs i JxCat es mantenen ferms en la denúncia de lawfare. Borràs ha fet dues compareixences públiques per advertir que no s’apartaria: una declaració al despatx d’audiències del Parlament i una roda de premsa al costat de Jordi Turull a la seu del partit el dia que la fiscalia va fer públic el seu escrit d’acusació.