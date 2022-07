El jutge del TSJC torna a rebutjar la seva recusació pel cas Borràs

El jutge del Tribual Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, pel presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, ha rebutjat el recurs de la presidenta contra la denegació de recusació que havia presentat contra ell.

El jutge argumenta jurisprudència

El TSJC desestima els últims recursos de Borràs i accelera cap al judiciEl magistrat de la sala civil i penal Carlos Ramos argumenta que tant el Tribunal Suprem, com el Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) han avalat que el propi magistrat recusat pugui rebutjar aquesta recusació si els motius de la petició són genèrics, abstractes o “amb manifest abús”, com assegura que són els de Borràs. Per aquest motiu, Ramos va rebutjar la petició inicial i torna a rebutjar ara el recurs contra aquella denegació.

El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) / Jordi Borràs

Borràs acusa al jutge de ser imparcial

La presidenta del Parlament acusava al magistrat de vulnerar el dret a un jutge imparcial i de saltar-se les lleis processals per rebutjar la recusació. En aquest sentit, la defensa de Borràs es mostrava sorpresa per la inadmissió de la recusació “sense ni tan sols haver complert les formalitats bàsiques que estableixen les normes d’aplicació que, sens dubte, són del coneixement del jutge“. Alhora, considera que no s’han complert els terminis ni les formes de la Llei d’Enjudiciament ni de la llei Orgànica del Poder Judicial.

Borràs està a un pas del judici i davant la possibilitat de l’inici d’una vista oral, la presidenta pot ser suspesa del seu càrrec de la presidència del Parlament. I és que el reglament estipula que qualsevol diputat amb un judici obert per un cas de corrupció, pot ser suspès pel mateix Parlament. Tant PSC, com Junts, la Cup i els Comuns han demanat que plegui de les seves funcions per posar “per davant la institució”.