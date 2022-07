Borràs acusa el jutge instructor de saltar-se la llei per evitar ser recusat

Continua la batalla judicial entre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran de l’obertura del judici pel fraccionament de contractes quan era presidenta de l’Institució de les Lletres Catalanes. Aquesta vegada és un nou recurs d’apel·lació contra la desestimació de la recusació formulada contra el magistrat instructor del cas Carlos Ramos. En un nou escrit, insisteix en la vulneració del dret a un jutge imparcial i l’acusa de saltar-se les lleis processals per rebutjar la recusació.

“Sorpresa” per la forma d’inadmissió

De fet, la defensa de Borràs es mostra en l’escrit de “sorprès” de la inadmissió de la recusació “sense ni tan sols haver complert les formalitats bàsiques que estableixen les normes d’aplicació que, sens dubte, són del coneixement del jutge“. De fet, considera que no s’han respectat els terminis i les formes de la Llei d’Enjudiciament ni de la llei Orgànica del Poder Judicial.

“Excepte error o omissió per aquesta part”, continua l’escrit del recurs, “no ens consta que s’hagin respectat, ni tan sols, les normes essencials del procediment que causen una clara vulneració del dret a la tutela judicial efectiva, del dret a un procés amb les garanties degudes i, també, del dret al jutge imparcial que sense complir les normes processals bàsiques ha resolt que aquesta part estava actuant amb abús de dret o en frau processal”.

De fet, la defensa considera que “l’abús ve a partir de la pròpia omissió de les normes bàsiques de procediment causant, a més, de l’efectiva indefensió”. Per altra banda retreu que no s’hagi donat trasllat a les altres parts del procés per tal que puguin al·legar o afegir altres causes de recusació. La defensa ho resumeix com unes “presses indegudes” per part de l’instructor que no donar més marge als acusats en el procediment.

.