ERC insisteix en demanar a Borràs que s’aparti

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha reiterat aquest dilluns la demanda del partit a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, perquè pensi en la possibilitat d’apartar-se davant del possible judici oral que se li obrirà en breu pel presumpte cas de de fragmentació de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Ni l’escrit de la Fiscalia que demana sis anys de presó per Borràs i 21 d’inhabilitació, ni tampoc les conclusions del congrés de Junts, que ha blindat la presidenta en el càrrec davant d’una possible condemna han fet que els republicans canviïn de parer. Junts creu que el cas Borràs és lawfare i ERC en canvi ho encaixa dins de la categoria de corrupció.

“L’escrit de fiscalia no canvia la situació, ni res del que hem dit fins ara”, ha manifestat Vilalta. La portaveu republicana ha dit que el cas de Borràs no és corrupció perquè ho digui ERC sinó que les definicions inclouen la prevaricació com a delicte de corrupció. ERC, ha dit Vilalta, el que sí decideix és “actuar sent molt durs i taxatius perquè no podem permetre ombres de dubte i hem de donar exemple”. ERC creu que “quan hi ha delictes de corrupció” cal ser “molt exemplars” per tal de “no malmetre el moviment ni les institucions del nostre país”.

ERC recorda que Borràs és presidenta d’una institució i no només líder d’un espai polític

Des de Junts aquest cap de setmana es va enviar un missatge clar de tancament de files al voltant de Borràs i es van enviar missatges als altres partits independentistes. Borràs va reclamar als polítics que “no facin de jutges”. La presidenta considera que no hi ha cas i que és víctima de persecució política. “Hem estat molt clars al respecte amb la causa i ens refermem en el que hem dit fins ara: Borràs no és només una dirigent política d’un espai concret, és presidenta del Parlament, a l’hora de decidir com afrontar la causa judicial hauria de tenir en compte posar per davant els interessos col·lectius a l’hora d’afrontar el seu judici si es produeix finalment”.

Vilalta ha subratllat que no s’ha de ser “gens tolerant amb la corrupció” i que “no es poden blanquejar suposats casos, denúncies i acusacions, a ERC tenim un nivell d’autoexigència molt elevat”. La portaveu ha manifesta que aquesta és “la millor manera de servir el país” en un moment en què les institucions estan qüestionades. “Hem de ser més exemplars que mai, una manera de demostrar l’ètica en la responsabilitat pública que tenim els dirigents polítics”.