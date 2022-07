Borràs repta a aturar Junts “per la via criminal”

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha tancat el congrés de Junt per Catalunya aquest diumenge a La Farga de L’Hospitalet de Llobregat fent una defensa de la fermesa del partit davant aquells que volen impedir el seu únic objectiu, que és la independència. “Ens hauran d’aturar per al via criminal perquè nosaltres estem determinats a seguir per la via civil”, ha exclamat Borràs, que ha reiterat que Junts no és el partit dels “passos al costat o enrere”, sinó el partit que “planta cara”. En un to desafiant, Borràs ha dit que no hi ha altra alternativa que la independència.

El discurs de Borràs també ha servit per enviar un missatge als socis de Govern que aposten per la taula de diàleg. “El nostre objectiu és la independència, que no caurà del cel ni sortirà d’una taula de diàleg, en què no hi som perquè no ser-hi és la millor manera de defensar la negociació real”, ha etzibat Borràs. Precisament divendres Pere Aragonès i Pedro Sánchez van acordar reunir la taula a finals de juliol.

La Moncloa va pressionar perquè hi sigui Junts, que no hi és perquè no s’accepta que la delegació del Govern estigui integrada per persones que no en formen part. Borràs no ha donat cap mostra d’interès per respondre als reclams de la Moncloa: “No som en taules de diàleg que són coartada de governs espanyols, la única proposta dels quals és qui dies passa, anys empeny o qui dies passa, pressupostos empeny”.

Pendent del seu procés judicial, i amb un debat obert al Parlament sobr el paper que faran ERC i la CUP quan s’obri judici oral pel cas de l’ILC, Borràs ha tornat a reclamar als polítics “que no facin de jutges”. La polèmica a la cambra catalana explotarà quan s’obri judici oral i els partits independentistes es vegin en l’obligació de posicionar-se i decidir si l’aparten com a presidenta del Parlament.

Turull i Borràs en el congrés de Junts a l’Hospitalet de Llobregat / Mireia Comas

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que ha intervingut abans de Borràs, ha reiterat el rebuig del partit a dialogar amb la Moncloa en una taula de diàleg. Tot i que no s’hi ha referit de forma explícita, Turull sí que ha expressat el rebuig del diàleg amb el PSOE i el PP titllant els primers de “trilers” i els altres “d’una barreja de Tomás de Torquemada i Torrente, el brazo tonto de la ley“.

Turull reclama reactivar el procés per culminar el mandat de l’1-O

Turull ha enviat un missatge per reactivar el procés per recosir l’independentisme i “recuperar la iniciativa per passar a l’acció”. El secretari general de Junts ha dit que fa falta arribar a un nou pacte del moviment per definir “un nou traçat, que doni sentit i estimuli la mobilització ciutadana, que és el gran actiu que tenim i tindrem per fer la independència”. Turull ha indicat que ara només hi ha una opció, que és la independència, sense terme mig. “És una exigència per correspondre a la ciutadania que mai ha fallat, hem de sortir del bucle i oferir una traçabilitat nova i creïble”, ha afegit.

En el congrés de L’Hospitalet, que aquest diumenge ha comptat amb la presència de la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, Turull ha reclamat “aparcar retrets” entre independentistes i posar-se a treballar per “reforçar els actius de l’1-O i eliminar els passius que ens van impedir sostenir la declaració unilateral d’independència”. Tant Turull com Borràs han fet múltiples referències al referèndum i han defensat treballar per executat el mandat de l’1-O. “On està escrit que no ho puguem tornar a fer?”, s’ha preguntat Turull. “Si a algú li fa mandra o té por —que és molt humà—, ja que no deixa fer, que deixi fer.

En la mateixa línia, Borràs ha dit que les ponències aprovades durant el congrés són “una esmena a la totalitat als que diuen que la independència és impossible o que ja la farà algú altre, o que vindrà de Madrid”.