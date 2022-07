Junts dona per “acabada” la taula de diàleg i s’enfoca en “activar” la DUI

La ponència política de Junts ha tancat aquest dissabte el text definitiu, aprovat pels ponents i que demà haurà de ser sotmès a votació en el plenari. El partit dona per “acabada la taula de diàleg” entre el govern espanyol i el Govern i reitera que l’1-O és “un mandat vigent” que atorga legitimitat per “activar la DUI”, segons ha explicat el coordinador de la ponència, Aleix Sarri, en el marc del congrés del partit que se celebra fins diumenge a La Farga de L’Hospitalet de Llobregat. Així mateix, el partit també ha acordat que la sortida del Govern no s’hagi de sotmetre forçosament a la militància. La consulta per decidir aquest pas és només “potencial”.

Fonts del partit consideren que aprovar aquesta punt no implica cap contradicció en mantenir-se dins el Govern, liderat ara pel seu soci d’ERC, que aposta per reprendre les reunions amb la Moncloa a finals de juliol. Les mateixes fonts indiquen que l’acord de Govern estableix dues fases, una de diàleg i una d’embat democràtic. Aquesta segona fase, la d’embat, ha de començar a partir de l’1 d’octubre del 2022, cinc anys després del referèndum. Aquesta data ha de representar “un punt d’inflexió”.

La ponència política, el manual per activar la DUI

Sarri ha explicat que la ponència política de Junts és “un manual” del que les institucions han de fer per activar la declaració unilateral d’independència. Seria, en paraules del coordinador de la ponència, “el Preparem-nos institucional”, en referència al document central del Consell per la República. En aquest sentit, la taula de diàleg “resta molt més del que suma” i per això la donen per acabada. El text de la ponència considera que la taula “és perjudicial” perquè “desmobilitza i silencia el cas català a nivell internacional”.

La sortida del Govern queda pendent de l’auditoria en curs que el partit està fent i la decisió final no estarà necessàriament en mans de la militància. Fer una consulta entre els militants per decidir si es trenca el Govern és una possibilitat. La ponència estableix posar “potencialment a consulta de la militància” l’acord, però no és un pas obligatori.

Una consulta a la militància per sortir del govern serà una possibilitat, però no una obligació

El congrés també ratificarà que el centre del seu ideari és “la defensa de la nació” i establirà també la posició respecte a la relació amb el govern espanyol, amb el benentès que es considera que “el PSOE no és millor que el PP”. “L’estabilitat del govern espanyol no és un objectiu de Junts i qualsevol canvi de posició l’ha de decidir la militància”, ha explicat Sarri. Així mateix, s’aposta per “un independentisme constructiu” i per “utilitzar totes les institucions del país per preparar la desconnexió de l’estat espanyol amb el menor temps possible”, ha afegit el coordinador de la ponència.