Aragonès i Sánchez acorden reunir la taula de diàleg a finals de juliol

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han acordat que la propera reunió de la taula de diàleg entre els dos governs se celebri a Madrid la darrera setmana de juliol, segons ha informat el Govern en un breu comunicat. La durada de la reunió a la Moncloa aquest divendres ha estat de gairebé dues hores. Està previst que Aragonès comparegui en breu des de la seu de la delegació del Govern a la capital espanyola. També es preveu una compareixença a la Moncloa de la la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, per valorar la trobada.

La trobada entre presidents s’ha celebrat entre les revelacions de guerra bruta com testimonien els àudios de Villarejo, la petició de penes de presó de fins a sis anys per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i les novetats en relació a la situació del president a l’exili, Carles Puigdemont. Es tractava de la primera reunió formal que els dos responsables polítics han mantingut després de l’esclat de la polèmica sobre l’espionatge a líders polítics i personalitats de l’independentisme amb el programa Pegasus.

Sánchez i Aragonès a la Moncloa / ACN

Arran de la polèmica, que va acabar amb el cessament de Paz Esteban com a directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) –oficialment per l’espionatge al govern espanyol, no pas pel Catalangate–, el Govern va demanar tenir una reunió amb Aragonès per tal de tenir explicacions de primera mà sobre l’afer. El Govern també va acordar congelar les relacions amb el govern espanyol i limitar els contactes a aspectes tècnics fins que no s’aportessin explicacions sobre el ciberespionatge o es deixés de bloquejar la creació d’una comissió d’investigació sobre l’assumpte al Congrés dels Diputats.

La reunió entre presidents ha necessitat dues trobades preparatòries prèvies

La reunió ha estat precedida per dues trobades dels responsables dels departaments de Presidència dels dos executius, la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños. La primera de les trobades, a finals de juny, va tenir lloc també a Madrid i es va anunciar gairebé per sorpresa. Aquesta cita va generar malestar amb entre els socis de Govern. JxCat va acusar ERC en aquella ocasió de no haver estat informada sobre la reunió, que considerava partidista.

A partir d’aquí divendres passat es va celebrar una nova reunió entre Vilagrà i Bolaños, aquest cop al Palau de la Generalitat, a Barcelona. Els dos governs es van comprometre per escrit a “contribuir a la fi de la judicializació del conflicte polític”.