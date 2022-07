El cas Pegasus formarà part del diàleg entre Aragonès i Sánchez

L’espionatge a líders independentistes i el cas del programari Pegasus formarà part de la reunió que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, mantindran el proper divendres 15 de juliol. Així ho ha confirmat la portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, que, tot i admetre que “no forma part de l’ordre del dia” de la trobada, aquest és un tema “prou rellevant i un dels que més ha tensat i trencat la relació entre els governs”, i per això “és difícil pensar que no se’n parli”. “Segur que serà així”, ha afegit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu on Aragonès ha parlat amb els consellers de la reunió de divendres.

Pedro Sánchez i Pere Aragonès durant l’última reunió de la taula de diàleg, el setembre del 2021 / Europa Press

En les declaracions que ha fet Plaja aquest dimarts ha assegurat que el Catalangate no és un concepte que pugui passar desapercebut. Tot i això, ha reconegut que no hi ha cap indici que faci pensar que Sánchez voldrà contestar les preguntes d’Aragonès sobre el cas Pegasus. Pel que fa a l’apartat concret de les garanties de negociació a les que el Govern i el president fan referència des de fa dies, Plaja ha concretat que aniran encaminades a que “les qüestions polítiques quedin emmarcades en la política” i al marge dels jutjats. “No puc avançar massa res més, però quan vagin avançant aquestes garanties, s’aniran concretant”, ha dit.

Borràs no desestabilitza el Govern, segons Plaja

La portaveu de l’executiu català també s’ha adreçat a una de les qüestions de més actualitat del moment. En aquest sentit, ha parlat de les investigacions a la presidenta del Parlament, Laura Borràs de qui ha considerat que no depén l’estabilitat del Govern. Plaja ha dit que “l’estabilitat al sí del Govern és la mateixa que setmanes i mesos enrere”. “Hi ha acords i un pla de Govern que tothom respecta. És un Govern de coalició i de vegades els partits tenen opinions diferents, però el Govern fa veritables esforços per a aïllar-se“, ha dit, tot afegint que el cas de Borràs “no té impacte directe en reunions com la d’aquest matí.