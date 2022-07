Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reuniran el 15 de juliol a Madrid

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran divendres de la setmana que ve, 15 de juliol, a La Moncloa, a Madrid. És l’acord a què han arribat la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, i el ministre homòleg al govern espanyol, Félix Bolaños, avui a Palau en la tercera trobada que mantenen des que va esclatar el cas Pegasus. És l’única concreció que n’ha sortit de la compareixença de Bolaños després de la trobada, que ha anunciat un “acord que aposta pel diàleg”, un pacte que ha anunciat que “es donarà a conèixer avui” però del qual no ha explicat res.

Bolaños també ha volgut reivindicar alguns dels elements que, a parer seu, demostra que l’actual govern espanyol de Pedro Sánchez aposta pel diàleg. En primer lloc ha posat d’exemple l’increment del 36% en infraestructures en comparació l’any passat, o que Catalunya ha rebut un 40% més de recursos que durant els 4 anys de Rajoy. Alhora, Bolaños afirma també que ha complert en facilitar els vot als residents a l’exterior, l’augment de finançament dels Mossos d’Esquadra i la universalització de l’atenció sanitària.

Alhora, ha explicat que hi ha dades que demostren que Catalunya és “la comunitat menys polaritzada”, i ha afirmat que en 4 anys de Pedro Sánchez s’ha “avançat” més que en 3 legislatures “d’immobilisme” de Rajoy.

Vilagrà encara no dona la situació per normalitzada

En el seu torn, Vilagrà ha exposat que el que volen són “garanties i condicions” per reforçar el procés de negociació i explica que és la “carpeta” que s’ha tractat avui. D’altra banda, ha anunciat que la setmana que ve, a la reunió entre presidents, afrontaran dues carpetes: la primera, aturar la via judicial, que encara “han d’aprofundir”, i reconstruir confiances.

Vilagrà ha explicat que sense aquests tres punts no podran “reprendre la normalització del diàleg” i ha advertit que el juliol serà un mes en el qual “hauran de passar coses” i serà “important”.

L’objectiu de la trobada era establir les “noves condicions” per normalitzar les relacions institucionals entre els dos governs, celebrar una reunió entre presidents i reactivar la taula de diàleg. El govern català va avisar esperva els primers resultats “tangibles” de l’acord de fa dues setmanes a Madrid, en què es va establir que es treballaria per generar les esmentades “noves condicions”, entre les quals hi ha el que Vilagrà i la resta de dirigents d’ERC reclamen com a “agenda antirepressiva”, que hauria de comportar algun gest de l’executiu de Pedro Sánchez per encaminar-se cap a la desjudicialització del Procés i de l’independentisme.

Aragonès rep Sánchez abans de la reunió de la taula de diàleg, en una imatge d’arxiu del setembre / Jordi Borràs

En aquest sentit, un primer pas seria un compromís concret del govern espanyol per impulsar la revisió del Codi Penal, en què es modificarien els delictes de sedició i de rebel·lió que van servir per empresonar els líders polítics i socials implicats en el referèndum de l’1-O. La Generalitat reclama, anant molt més lluny, que s’obri el camí per a una llei d’amnistia, una possibilitat que el gabinet de Pedro Sánchez considera impossible.

Data per a la reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez

De la trobada d’aquest divendres se suposa que n’ha de sortir una data per a la reunió pendent entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el seu homòleg espanyol. Pedro Sánchez assegurava aquesta setmana que la reunió es faria en el marc d’una sèrie de trobades amb presidents autonòmics, de manara que en rebaixava el perfil. En aquest plantejament, queda diluïda la idea, ara ja llunyana en el temps, que aquesta reunió bilateral havia de ser per donar explicacions sobre el Catalangate del cas Pegasus, cosa que el govern espanyol es nega a fer, com va admetre el mateix Bolaños el 22 de juny quan va reconèixer que ell i Vilagrà havien constatat “discrepàncies” en aquesta qüestió.