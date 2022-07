Vilagrà i Bolaños es reuniran de nou per preparar la cita entre presidents

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre espanyol de la Presidència, Félix Bolaños, es tornaran a reunir aquest divendres per preparar la cita pendent entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, confirmen fonts del Govern. Les mateixes fonts indiquen que en aquesta trobada està previst que puguin abordar “les noves condicions i garanties necessàries que va exigir el Govern per reprendre relacions entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol”. La trobada tindrà lloc a les 11 hores al Palau de la Generalitat.

El Govern i el govern espanyol van anunciar el passat 22 de juny, després d’una reunió a Madrid de més de dues hores que treballarien un acord per definir les garanties concretes per restablir el diàleg. En la trobada també s’havia acordat que Aragonès i Sánchez es reunissin abans de marxar de vacances. Després de la reunió Vilagrà va recordar que existia una acumulació de fets que havien “deteriorat la confiança entre els dos governs” i que “persisteix el conflicte polític”. El diàleg futur haurà d’abordar “la fi de la judicialització del conflicte polític” amb les “garanties” de respecte de “drets individuals i col·lectius del país”. “Els problemes no se solucionen sols”, va advertir Vilagrà.

El govern espanyol va vendre la primera reunió com una mostra de normalitat de les relacions

Per la seva banda, el ministre de la Presidència va dir que el Govern i el govern espanyol estaven disposats a reprendre “el futur de diàleg”, però va advertir que la Moncloa també apostava “pel diàleg entre catalans de diferents sensibilitats polítiques”. “Volem unir el que durant una dècada es va separar”, va dir Bolaños. El ministre espanyol va advertir que “les dificultats no poden ser un pretext per abandonar el diàleg; molt al contrari, les dificultats s’aborden amb més diàleg”.

L’anunci de la trobada va ser pràcticament per sorpresa i això va agafar JxCat fora de joc. El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, va expressar el malestar de la seva formació per la reunió entre Vilagrà i Bolaños. “No sabíem res d’aquesta reunió, no s’ha plantejat als òrgans de coordinació entre els dos partits”, va lamentar Batet. “Alguns volen passar de la taula del diàleg a la tauleta i nosaltres aquí ja no hi cabem”, va reblat. El Govern, però, es va defensar de les crítiques i va contradir la versió de Junts, en el sentit que sí que havien comunicat que hi hauria una reunió.

Bolaños rep Vilagrà a la seu del ministeri de la Presidència a Madrid / EP

La trobada va generar una nova fricció entre els dos socis de Govern, que van exhibir les seves diferències públicament. Finalment, però, en una reunió de coordinació entre les dues formacions es va pactar abordar les diferències en privat i es va acordar que es facilitaria la màxima informació sobre aquestes trobades. Des de JxCat es considerava que no hi havia motius per trobar-se amb la Moncloa perquè no ha atès les demandes pel que fa al Catalangate. Els republicans en canvi van dir que no és que s’haguessin descongelat les relacions entre els dos executius.