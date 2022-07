Aragonès es querellarà contra l’exdirectora del CNI i NSO pel Catalangate

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, presentarà una querella contra l’exdirectora del CNI, Paz Esteban, i l’empresa israelià, NSO, pel cas d’espionatge amb el programari Pegasus a polítics independentistes catalans. NSO, de fet, és la propietària i comercialitzadora del software Pegasus.

Ho ha anunciat aquest dimats la portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, en una roda de premsa posterior al Consell Executiu. Ha dit que la querellà la presentarà en les pròximes hores, tot i que ja ho va anunciar quan es va fer públic aquest cas l’abril.

Aragonès vol determinar els responsables

L’objectiu de la querella és que s’iniciï un procés legal per investigar i esclarir els fets, determinar responsables i repari els danys de les víctimes. El Govern vol deixar clar quin va ser el paper del CNI en el cas d’espionatge, i a explicat que la querella es podria estendre a més gent.

L’espionatge i la vulneració de drets fonamentals no quedarà impune. Presento querella contra l’exdirectora del CNI i l’empresa NSO per depurar responsabilitats del #CatalanGate. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) July 5, 2022

Després de la roda de premsa de Plaja, Aragonès ha anunciat també la querella a través de Twitter, i ha recordat que “la vulneració del secret de les comunicacions per a un ús polític no és acceptable en una democràcia. “Ni un pas enrere en la defensa dels drets fonamentals”, conclou Aragonès a la piulada.

Altres querelles presentades

La d’Aragonès no serà l’única querella, i és que Òmnium també s’ha querellat per al mateix cas. El jutge va admetre a tràmit la querella de l’entitat, i va portar el cas a l’ONU amb Jordi Cuixart com a principal afectat. Altres afectats com els advocats Gonzalo Boye, Benet Salellas, Andreu Van den Eynde i Antoni Abat també van anunciar que presentarien una querella per esclarir els fets.