Admesa a tràmit la primera querella per l’escàndol d’espionatge del Catalangate. El Jutjat d’Instrucció 21 de Barcelona ha admès a tràmit la querella d’Òmnium Cultural per l’espionatge il·legal de més d’una seixantena d’independentistes i entitats. Així ho ha anunciat la mateixa entitat, que destaca que és “la primera querella que s’admet” per aquest presumpte espionatge massiu al moviment independentista amb el malware israelià Pegasus, que només es ven als estats. Òmnium sosté que l’ús de Pegasus és un cas d'”espionatge il·legal de l’estat espanyol contra l’independentisme”.

A més, l’entitat que ara dirigeix Xavier Antich ha anunciat que el jutge investigarà l’espionatge contra Òmnium Cultural amb aquest programari maliciós. “No defallirem en la defensa als atacs a les llibertats individuals i col·lectives de l’Estat espanyol”, subratlla Òmnium en una piulada a Twitter aquest dilluns.

❗️ Ha estat admesa a tràmit la primera querella pel #CatalanGate. El jutge investigarà l’espionatge il·legal de l’Estat espanyol contra @omnium



No defallirem en la defensa als atacs a les llibertats individuals i col·lectives de l'Estat espanyol — Òmnium Cultural (@omnium) June 27, 2022

Òmnium havia demanat incorporar la investigació de l’Audiència Nacional

El passat dijous 9 de juny Òmnium va presentar un escrit al jutjat d’instrucció 21 de Barcelona en què demanava l’ampliació de les diligències de la querella que aquest dilluns ha estat admesa a tràmit. L’entitat reclamava llavors que s’incorporés a aquesta querella criminal la investigació que ja està fent l’Audiència Nacional. A més, Òmnium demanava reparació per la “diferència de tracte” que segons l’entitat estaven patint els ciutadans espiats amb aquest malware israelià. En una nota de premsa l’entitat va assegurar que mentre l’Audiència Nacional ja començava una investigació al president espanyol, Pedro Sánchez, i a la ministra Margarita Robles, el Catalangate continuava “encallat” als jutjats i sense cap tipus de resposta.

En aquest sentit el president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, i l’eurodiputada Diana Riba també van exigir una investigació “efectiva” de l’espionatge del Catalangate a través d’un escrit que van fer arribar al jutjat d’instrucció. De fet, ells mateixos també van presentar una querella el 17 de maig per aquest espionatge. Ambdós demanen que s’activi la iniciativa investigadora i es practiquin totes les diligències per esclarir els fets.