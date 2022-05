Puigdemont acusa Sánchez de “mirar cap a una altra banda” en el Catalangate

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de “mirar cap a una altra banda” en el cas d’espionatge a líders independentistes del Catalangate. Ho ha dit en una conversa organitzada a Mèxic sobre els casos d’espionatge que s’han produït a aquest país i a Catalunya. Puigdemont ha assegurat que l’estratègia de la Moncloa ha estat “desacreditar CitizenLab” i “negar la possibilitat de fer una comissió d’investigació” mentre la defensen al Parlament europeu. “Això fa que les sospites sobre la responsabilitat del govern espanyol es disparin”, ha assegurat.

En la mateixa conversa l’eurodiputada Diana Riba ha assegurat que a banda el govern espanyol ha confirmat que sí que ha espiat 18 de les 65 persones de les quals CitizenLab ha informat. “Reconeixen que han comprat Pegasus, que el tenen i que a 18 persones les espien d’una manera que consideren legal”, ha assegurat Riba, que també ha estat espiada amb el malware israelià. “Això vol dir que un jutge ho ha autoritzat”, ha assegurat el president a l’exili abans de preguntar-se com pot ser legal espiar amb un programa que suplanta la identitat.

El perill de “blanquejar” Pegasus

Ambdós han advertit des de Mèxic dels perills que amaga Pegasus i de “blanquejar” una eina com aquest programari maliciós per regular-ne el seu us. “És impossible” poder controlar un programa que és una “arma de destrucció massiva de drets fonamentals”. Al seu parer, cal un consens general per considerar-la “antidemocràtica” i situar-la “fora de la legalitat”.

Riba ha coincidit amb Puigdemont que Pegasus pot comportar la destrucció de molts drets per a la ciutadania. “Pegasus està destruint les nostres democràcies”, ha lamentat. En el cas d’Espanya, ha dit, l’escàndol pel presumpte ús d’aquest programari suposa només “un altre capítol” de l’Estat per intentar “acabar amb la ideologia independentista”.