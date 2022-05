DIRECTE | El Parlament Europeu debat sobre l’ús de Pegasus a la UE

Els eurodiputats debaten aquest dimecres (a partir de les 15 hores) l’ús del programa Pegasus per part dels governs de la UE. L’assumpte centra un debat d’actualitat, a sol·licitud del grup Verds/EFA, sota el títol “Ús de Pegasus pels Estats membres de la UE contra particulars, inclosos eurodiputats, i la violació de drets fonamentals”. El parlament europeu va acordar crear una comissió d’investigació sobre la utilització de Pegasus i altres programes equivalents al març. La comissió està composta per 38 membres, tindrà 12 mesos per examinar les presumptes infraccions de la legislació de la UE a l’ús del programa de vigilància a Hongria, Polònia i Grècia. Ara també s’afegeix Espanya a la llista després de les revelacions de The Citizen Lab. El govern espanyol per la seva banda ha rebutjat crear una comissió d’investigació mentre el Parlament de Catalunya ha decidit tirar-ne una endavant.

Els eurodiputats estudiaran les lleis nacionals vigents sobre vigilància, i si el programa espia Pegasus es va utilitzar amb finalitats polítiques contra, periodistes, polítics i advocats. La comissió també verificarà si els països que van utilitzar Pegasus o altres programes amb el mateix objectiu van infringir la legislació comunitària. La proposta per a la creació d’aquesta comissió va ser recolzada per 635 eurodiputats, 36 van votar-hi en contra i 20 es van abstenir.

Segons el reglament del Parlament, la durada del mandat d’una comissió especial (article 207) no pot excedir els dotze mesos, llevat que el Parlament decideixi estendre’l. El mandat d’una comissió de recerca (article 208) també és de dotze mesos i es pot prorrogar dues vegades per períodes de tres mesos. El Parlament pot crear comissions especials per tractar temes específics. Una comissió de recerca investiga presumptes infraccions o mala administració a l’aplicació de la legislació de la UE.

El cas Pegasus incomoda els europarlamentaris espanyols

L’exministre d’Exteriors amb el govern del PP i ara eurodiputat José Manuel Margallo ha advertit que el cas Pegasus inquieta a Europa i està incomodant els europarlamentaris espanyols. Margall va declarar ahir que si es confirmés la hipòtesi que darrere l’espionatge sense consentiment al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, i havia el CNI s’estaria davant “d’un cas gravíssim, pràcticament un cop d’estat contra el govern per part del servei que té per funció espiar els dolents i no els bons (en aquest cas el govern, s’entén)”. En declaracions al programa Hora 25 de la Cadena SER, Margallo va dir que si es tractés d’una “cortina de fum” per “desviar l’atenció del que està passant” també li semblaria “gravíssim” i li “xocaria”.

Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, europarlamentaris catalans afectats pel cas Pegasus | ACN

Margallo, que ara és eurodiputat a Brussel·les, va advertir que si l’espionatge il·lícit és obra del CNI “estaríem davant d’una ruptura de confiança sense precedents”. L’eurodiputat va assenyalar que cal esperar les dades que sorgeixin de les compareixences previstes de la directora del CNI i de Margarita Robles. Margallo també va dipositar confiança en la missió del Parlament Europeu que es desplaçarà a Espanya “per veure què ha passat i de la qual formarà part Puigdemont”. L’eurodiputat ha dit que el president a l’exili tindria immunitat “com a membre de la comissió” perquè “està cobert i és perfectament possible, sempre que s’entengui que la immunitat l’empara com a membre de la missió i no tingui més desplaçaments que el que tingui la delegació com a tal”.

Preocupació per la reputació d’Espanya pel cas Pegasus

“El que ens preocupa als demòcrates i liberals és l’estat de dret en tota la seva integritat i en totes les ocasions”, ha subratllat l’exministre, abans de dir que el cas Pegasus “ha danyat la reputació d’Espanya”. Margallo ha recordat que “estem sent investigats al costat de dos països que no són en res exemplars pel que fa al compliment de la legalitat i les regles, com són Polònia i Hongria, això als espanyols que estem a Brussel·les ens resulta extraordinàriament incòmode”.