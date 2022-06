Antich celebra l’admissió a tràmit de la primera querella pel Catalangate

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha celebrat que un tribunal hagi admès a tràmit per primera vegada una querella pel cas Catalngate, el cas d’espionatge amb el programari Pegasus a polítics independentistes. “Suposa la primera posada en marxa d’un tribunal per identificar qui ha estat el responsable”, ha dit Antich en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Al seu entendre, és incomprensible que hi hagi una vulneració del dret a la privacitat i el govern espanyol encara no hagi donat les explicacions. “Demanem que es procedeixi a fer una investigació, que es donin explicacions i que s’assumeixin responsabilitats”, ha afirmat el president d’Òmnium, qui ha avisat que denunciaran el Catalangate on calgui.

Recorreran la decisió del jutge de no investigar NSO

Ha explicat que esgotaran totes les vies judicials i que pressionaran l’Organització de les Nacions Unides a través de tractats internacionals per esclarir els fets. En aquest sentit, ha anunciat que aquest dijous, Òmnium serà en una sessió del Consell de Drets Humans a Ginebra. “Ho denunciarem. No deixarem cap front lliure”, ha alertat.

Antich també ha explicat que qui ha admès a tràmit la querella ha estat el jutjat número 21 de Barcelona i ho ha acceptat per vulneració del dret a la privacitat. Alhora, diu que el jutge no investigarà l’empresa NSO, ja que el magistrat interpreta que es tracta d’una empresa estrangera, on no hi té jurisdicció, i que l’empresa informàtica no és responsable de com s’usen els seus productes. Malgrat això,ha anunciat que ho recorreran i espera que no tardin tan (un any i mig) com les querelles de Roger Torrent i Ernest Maragall. “Som conscients que no es resoldrà en dues setmanes”, diu.

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich / Òmnium

Òmnium demanava incorporar el que està fet de l’Audiència Nacional

El passat dijous 9 de juny Òmnium va presentar un escrit al jutjat d’instrucció 21 de Barcelona en què demanava l’ampliació de les diligències de la querella que aquest dilluns ha estat admesa a tràmit. L’entitat reclamava llavors que s’incorporés a aquesta querella criminal la investigació que ja està fent l’Audiència Nacional