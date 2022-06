Òmnium creu que el cicle del 2017 “està esgotat” i cal sortir del “bloqueig”

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, creu que és urgent “obrir un nou cicle històric” en l’independentisme perquè el del 2017 “està esgotat”. Així de clar ho ha expressat als socis d’Òmnium a una assemblea celebrada aquest divendres a Girona. Antich ha insistit que el més important és continuar amb la defensa del català arreu del país perquè és un “front” més en la “lluita per la llibertat del país”. “Tots els fronts són estratègics”, ha insistit el president de l’entitat cultural, que també ha demanat que no es tracti de botiflers o traïdors els qui no estan del tot d’acord.

Des del convent de Sant Domènec de Girona, la nova junta liderada per Xavier Antich ha fet balanç dels primers cent dies al capdavant d’Òmnium. En aquest sentit han insistit que cal crear un nou mapa i “obrir un nou cicle històric” que porti Catalunya a la independència. Per Antich el mapa que ha tingut l’independentisme des del 2017 està “esgotat”, pel que per avançar cal tenir-ne un de nou.

Antich ha demanat que es generin complicitats dins l’independentisme per tal de retornar la il·lusió col·letiva cap al procés d’independència. “Cal generositat per part de tothom i prioritzar els objectius col·lectius per sobre dels interessos de part”, ha demanat el president de l’entitat, que ha insistit que si cadascú “només treballa per imposar la seva raó” es perdrà l’oportunitat d’aconseguir la independència.

La unitat independentista “no caurà del cel”

Antich ha demanat una estratègia “compartida, inclusiva i transversal” en l’independentisme, tot i que ha admès que no és un procés ràpid i que “no caurà del cel”. Per aquesta raó ha demanat començar a treballar per “cosir” una estratègia conjunta que apropi a la independència. Antich ha tornat a insistir que els cicles polítics a Europa no duren més d’una dècada, pel que Catalunya ha de sortir del “bloqueig mental, emocional i polític”.

En la seva intervenció per tancar l’assemblea, el president d’Òmnium ha lamentat que l’independentisme estigui mancat d’una “estratègia comuna” i per això cada formació treballi “només pels seus interessos”. A més, ha insistit, en el mentrestant el govern espanyol continua desplegant “totes les eines” per “silenciar l’independentisme català”.