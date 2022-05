Òmnium avisa que s’han de complir els acords: “No donem cap xec en blanc a ningú”

“No donarem cap xec en blanc a ningú”. Així de contundent ha estat el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, en la valoració que ha fet del nou decret llei del Govern per intentar blindar el català a l’escola. Antich ha reiterat que cal garantir la vehicularitat del català i la protecció jurídica dels centres i s’ha compromès a vetllar perquè sigui així. El decret llei del Govern recull que és el departament d’Educació qui assumeix les responsabilitats de no establir percentatges en l’Educació, així com de validar els projectes lingüístics de cada centre.

“Els atacs al català i a l’escola són constants i per protegir-los cal ser ambiciosos i molt exigents”, ha advertit abans de reclamar alternatives per si les mesures aprovades pel Govern -el decret llei aprovat d’urgència i la llei del català que està paralitzada al Parlament- no serveixen per fer front a les “ingerències” dels tribunals espanyols. “Cal tenir un pla B, un pla C i un pla D per assegurar-nos que es treuen les urpes dels tribunals de l’escola”, ha reblat el president de l’entitat.

Demanen “ambició i garanties” al Govern perquè no es fracturi el consens sobre la llengua

Antich creu que l’estratègia que està utilitzant l’Estat per dividir la societat catalana “continua” malgrat el consens entorn a la llengua que hi ha a Catalunya. Per l’entitat sobiranista la imposició de percentatges en l’ensenyament busca “fracturar” aquest consens entorn al model d’escola catalana. “Atacar l’escola catalana és atacar el consens, l’espai de convivència i la igualtat d’oportunitats. I per fer-hi front, cal enfortir els grans consensos”, ha reblat. Òmnium ha demanat “ambició i garanties” al Govern per tal de revertir el descens de l’ús social del català, que cada vegada està perdent més terreny, fins i tot a les escoles.

Aquest dimarts el president d’Òmnium estarà present a la roda de premsa de presentació del recurs de nul·litat que han presentat la Plataforma per la Llengua, La Intersindical i USTEC per demanar l’anul·lació de la sentència del 25% i de la interlocutòria que n’activa l’aplicació forçosa.