Junts avisa que la justícia “no s’aturarà” perquè “vol acabar amb la immersió”

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha avisat que la justícia espanyola “no s’aturarà” encara que s’hagi aprovat el nou decret per blindar el català a l’escola perquè “vol acabar amb la immersió lingüística”. En una roda de premsa, Rius ha assegurat que hi ha una “operació d’Estat per acabar el model d’escola catalana”. També ha tret pit per la tramitació en temps rècord del nou decret en el qual el departament d’Educació assumeix totes les responsabilitats “legals” dels projectes lingüístics i elimina la possibilitat d’establir percentatges genèrics en la llengua de l’ensenyament.

Rius ha afirmat que el nou decret, que entrarà en vigor aquest mateix dilluns quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), “protegeix els docents i preveu un rebuig explícit a les quotes” i ha recordat que “si Junts no hagués estat al Govern, avui no s’aprovaria aquest decret”. El text concreta que el departament ha de “revisar i modificar”, si s’escau, tots els projectes lingüístics de les 5.000 escoles que hi ha Catalunya per garantir que s’ajusten a la nova normativa i que ha de tenir en compte l’entorn social de cada centre.

La nova norma, que s’haurà de convalidar al Parlament en un termini de 30 dies, és complementari a la nova llei que s’està tramitant a la cambra després de l’acord entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem per fixar el català com a vehicular a l’ensenyament i el castellà com a idioma “d’ús curricular”. La tramitació de la proposició de llei està paralitzada perquè Vox, PP i Cs han demanat un informe al Consell de Garanties Estatutàries per retardar la seva aprovació.

La viceprimera secretària d’Organització dels socialistes, Lluïsa Moret / ACN

El PSC carrega contra el decret del 25%

La viceprimera secretària d’Organització del PSC, Lluïsa Moret, ha criticat el nou decret perquè és una “improvisació, fruit del nerviosisme, que pretén esquivar la sentència del TSJC” i ha avançat que els socialistes no li donaran suport al Parlament. “Si té aquesta voluntat d’incomplir la sentència, no li donarem suport”, ha dit. “Més enllà que ens agradin les sentències o no, s’han de complir i donar-hi resposta”.

No obstant això, Moret ha reconegut que no coneixen els detalls del decret perquè el Govern no l’ha debatut amb els socialistes. Així mateix, ha confiat que la nova llei pactada a quatre bandes amb ERC, Junts i En Comú Podem ha de posar fi als pronunciaments judicials sobre la llengua. “La voluntat és no trobar-nos en una situació com aquesta”, ha afegit.