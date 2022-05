El dictamen del català del Consell de Garanties Estatutàries es fa esperar

El dictamen sobre la nova llei del català, que Vox, Cs i PP han dut al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) per posar entrebancs a la seva aprovació, es podria fer esperar més del que alguns comptaven a finals de la setmana anterior. En ser una llei de només dos articles, alguns parlamentaris confiaven que el CGE pogués anar més o menys ràpid amb el seu informe i, en cas de ser favorable —que és el que esperen—, es pogués aprovar aviat. L’organisme té 7 dies hàbils per emetre el dictamen.

Però fonts d’aquest organisme han indicat a EL MÓN que tot i que hi ha un ple del CGE previst per aquesta setmana, en el qual els consellers hauran d’aprovar el dictamen, de moment no se sap en quin dia concret es podrà celebrar, i afegeixen que potser no serà abans de dimecres. La petició del dictamen va fer que el ple del Parlament de la setmana passada quedés suspès. Un cop el Parlament rebi el dictamen, el ple es podria reactivar amb dues hores d’antel·lació.

El dictamen del CGE podria arribar més enllà del 31 de maig

Pel que fa al CGE, les mateixes fonts apunten que un ple ordinari de l’organisme es convoca amb una antel·lació de 48 hores, però que també se’n pot convocar un d’urgència, amb una anticipació de 24 hores. La nova llei que el CGE ha d’examinar és la que el Govern comptava tenir demà, 31 de maig, aprovada per cobrir-se les espatlles davant el venciment del termini de 15 dies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per a l’execució forçosa de la sentència del 25%.

El Govern aprova aquest matí el decret amb el qual es farà front a la fi d’aquest termini, tot i que estava pendent de l’aprovació de al llei perquè li oferia una cobertura legal més àmplia. La manca d’instruccions clares als centres educatius desperta “neguit” ja aquest mateix dilluns, segons ha denunciat la portaveu de l’USTEC, Iolanda Segura.

El ponent designat pel dictamen va ser membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional

Dijous passat a la tarda Vox, Cs i PP van registrar la seva petició de dictamen sobre la nova llei al Parlament i la Mesa del Parlament es va reunir per admetre la sol·licitud i remetre-la directament al CGE. Aquella mateixa tarda es va designar com a ponent el conseller Enoch Albertí, catedràtic de Dret Constitucional, que va ser membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN).

L’opinió del CGE importa poc a alguns dels partits que ha demanat el dictamen. Així ho ha admès el portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, informa l’agència ACN. La petició respon a la voluntat de “posar traves a la presa de pèl” que per ells suposa la nova llei del català. En una entrevista a ‘Ràdio 4 i La 2’, Garriga ha afirma que és un òrgan que “no serveix per a res” però ha argumentat que l’utilitzen per “aturar” la manera de fer “trampa” amb les lleis.