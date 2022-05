Reunió urgent del Govern per aprovar un decret que esquivi la sentència

Reunió extraordinària del Govern per aprovar un decret llei que serveixi per esquivar els percentatges de castellà a l’educació. Segons ha pogut saber El Món, l’executiu de Pere Aragonès té previst aprovar un decret llei perquè entri en vigor tan aviat com es publiqui, amb la intenció que no es superi el termini de quinze dies que va donar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aplicar la sentència del 25% de manera forçosa. El termini acaba aquest dimarts 31 de maig, pel que demà dilluns el Govern té previst reunir-se d’urgència.

El decret llei del Govern argumentarà davant el TSJC la necessitat extraordinària d’aprovar una norma per evitar vèncer aquest termini i poder preparar el pròxim curs escolar amb temps. En cap cas es redactaran percentatges en aquesta norma, perquè el Govern sosté que l’educació no ha d’anar amb percentatges sinó amb pedagogia perquè els alumnes assoleixin les competències en les dues llengües oficials. El decret preveu que siguin els mateixos centres escolars els qui decideixin el seu projecte educatiu segons la realitat sociolingüística de l’alumnat.

Maniobra de Vox, Ciutadans i PP per paralitzar el pacte del català

El Govern ha previst respondre el TSJC amb aquest decret llei i alhora amb el pacte entre ERC, Junts, PSC i els Comuns que s’està gestant al Parlament però que ara està paralitzat per Vox, Ciutadans i PP. Van ser aquests partits els qui van provocar que es cancel·lés el ple on s’havia de votar aquest pacte del català en portar-lo al Consell de Garanties Estatuàries per veure si s’adequa a la Constitució i l’Estatut. La resposta d’aquest òrgan arribarà un cop passat el termini de 15 dies que va donar el TSJC, pel que el Govern vol aprovar d’urgència aquest decret.

El Govern demana al TSJC la suspensió del termini de 15 dies

Aquest dissabte es va conèixer que el Govern ha demanat al TSJC la suspensió d’aquest termini de 15 dies en un recurs en què s’emparava en la nova llei que s’està gestant al Parlament. L’executiu d’Aragonès argumenta que està fent “les actuacions necessàries” per tal de “garantir normativament la utilització de les dues llengües oficials a l’educació” i que, per tant, el tribunal hauria de suspendre el termini de 15 dies que els va donar per aplicar el 25% a tots els centres escolars de Catalunya.