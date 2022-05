Reuneixen el quadripartit del català per explorar nous consensos

El PSC, ERC, JxCat i Comuns, el quadripartit que ha arribat a un acord per fer una nova llei del català per respondre a la sentència del 25% de castellà, es tornaran a reunir per dialogar al voltant de possibles nous consensos en la política catalana. Aquest diàleg el mantindran l’1 de juny en un acte que, sota el títol “I ara què? Diàleg sí, reformes també”, organitza la plataforma Portes Obertes del Catalanisme, creada el 2016, poc abans del referèndum del 2017. L’associació ha convidat tots els partits menys Vox.

A la crida de Portes Obertes del Catalanisme hi han respost el PSC, ERC, JxCat i Comuns. L’acte reunirà les portaveus parlamentàries d’ERC, Marta Vilalta; i PSC, Alícia Romero; el portaveu de Junts, Josep Rius, la presidenta d’En Comú Podem, Jèssica Albiach. Cs, PP i la CUP han declinat de moment participar en aquesta trobada. Els organitzadors defensen “la necessitat de perseverar en la negociació entre els governs de Catalunya i d’Espanya i entre les forces polítiques catalanes, a la vegada que cal impulsar un calendari de reformes”.

Una plataforma que treballa per afavorir el diàleg i generar consensos

El president de la plataforma, Mario Romeo, ha explicat en declaracions a EL MÓN que es tracta d’una associació “transversal” amb persones provinents de l’antiga Convergència, dels Comuns, el PSC, Units per Avançar i l’antiga Iniciativa per Catalunya. “Estem treballant per generar consensos i acabar amb les confrontacions perquè si realment no s’arriba al diàleg i a un acord fructífer hi haurà un distanciament de la ciutadania respecte la classe política i les institucions del país que serà molt greu”, ha advertit.

“Nosaltres volem ajudar, en la mesura que puguem, a propiciar el diàleg”, ha afirmat Romeo. La filosofia de la plataforma és la que anima l’acte de l’1 de juny, convidant tots els partits menys Vox al diàleg. Des del 2016 aquesta plataforma assegura que ha insistit en la necessitat del “diàleg” perquè “he vist que realment d’una banda i l’altra no n’hi havia, tant per part de Madrid com per part de Barcelona”, apunta Romeo.

Els promotors de l’acte veuen “signes” de via oberta al diàleg al Parlament

El president de Portes Obertes al Catalanisme creu que “hi ha hagut molta teatralitat i escenificació de temes, però que realment no hi ha hagut diàleg, pensem que s’ha començat el diàleg ara, però desitjaríem que fos fructífer perquè fins l’últim any no s’ha fet absolutament res”. Romeo creu que el diàleg va més enllà de la “taula de diàleg” entre el Govern i la Moncloa. Per això, l’acord pel català es considera “un signe positiu”. Es veu en aquest àmbit “el principi d’acords transversals, petits signes de diàleg al Parlament de Catalunya”, que van més enllà dels acords entre partits independentistes.

Un moment del debat sobre la nova llei al Parlament / ACN

Així doncs, la plataforma veu possibilitats per intentar “obrir espais de trobada, de consensos” perquè, segons diu el president de l’entitat, “és el que vol el país”. “El país vol estar apegat a la realitat, perquè hi ha problemes molt greus com la pandèmia, la crisi econòmica, la guerra d’Ucraïna, tot d’històries que estan deixant esgotada la ciutadania”. Romeo avisa que a les darreres eleccions autonòmiques la participació va ser d’un 50%, quan es venia d’un 80%. “Compte que no baixi encara més la participació”, adverteix.

Els promotors de l’acte creuen que l’amnistia i l’autodeterminació no són una demanda popular

Romeo creu que aquesta situació es deu al fet que “es parla de moltes coses que no interessen res a la gent, la classe política s’està allunyant de la ciutadania, si no es troben acords, el futur del país serà dolent”. Romeo opina a més que demandes com l’amnistia i l’autodeterminació no són un reclam de la gent. “Ja hi ha hagut els indults”, afirma. “La gent ja està al carrer, no veig que hi hagi una demanda i una necessitat important en aquests moments d’amnistia, sí que hi havia necessitat urgent d’indulti el govern de Sánchez els ha aconseguit”, diu. Roemo creu que els indults no tenen marxa enrere malgrat “el sorollet que vulguin fer alguns polítics i magistrats del Tribunal Suprem”.