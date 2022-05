La CUP i Comuns carreguen contra els Jocs davant el fiasco de la consulta

Primeres reaccions a la decisió del Govern d’ajornar les consultes sobre els Jocs Olímpics d’hivern. La CUP ha reclamat a l’Executiu que “abandoni definitivament” la candidatura. A través d’un missatge a les xarxes socials, els i les anticapitalistes han demanat aquest divendres que l’executiu renunciï al projecte, després que l’Executiu hagi decidit ajornar la consulta que s’havia de celebrar el 24 de juliol. La Generalitat vol esperar que s’aclareixi el projecte abans que la ciutadania pugui votar, ja amb els detalls tècnics concrets i tancats. Així mateix, la CUP també ha demanat al Govern que posi “ja” en marxa un procés de diàleg i debat amb el territori per impulsar mesures per un “Pirineu viu”.

“Una més que demostra que aquesta candidatura no va enlloc”. Així ha valorat la presidenta del grup parlamentari d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, l’ajornament sine die del Govern de la consulta pels Jocs. En un missatge a les xarxes socials, Albiach ha constatat la “falta d’informació” que hi ha sobre el projecte que cada dia té “més detractors”. A més, la dirigent dels Comuns ha criticat que Vilagrà hagi “admès que no sap si hi haurà neu al Pirineu el 2030”. “Quan reconeixereu que el futur del país no pot dependre de macroprojectes especulatius?”, ha preguntat de manera retòrica al Govern.

El president de la Diputació de Lleida aprova la suspensió de la consulta dels Jocs

Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, veu “responsable” la mesura adoptada pel Govern d’ajornar la consulta, informa l’agència ACN. Ho creu així davant el que ha qualificat com a “comportament irresponsable” del president d’Aragó, Javier Lambán, que “ha dinamitat” els acords tècnics ja existents sobre la candidatura i el repartiment de proves entre Catalunya i l’Aragó. Per això, Talarn creu que davant la impossibilitat de posar en consideració de la ciutadania una proposta definida de jocs, el més “honest” és ajornar la consulta i al mateix temps, redoblar esforços per assolir el més aviat possible un pacte que permeti “presentar al món els Pirineus com la seu dels millors JJOO d’Hivern”.

El Govern explica les raons per les quals ha ajornat la consulta dels Jocs

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat aquest divendres que el Govern reactivarà el decret de les consultes sobre la celebració dels Jocs Olímpics d’hivern del 2030 “tan bon punt hi hagi candidatura” després d’haver-les suspès avui sine die. En una roda de premsa al Palau de la Generalitat, Vilagrà ha dit que les consultes, que s’havien de fer el 24 de juliol, es posaran de nou en marxa quan el Govern pugui “explicar amb tot de certeses i detalls les disciplines que passaran a cada lloc i el que afectaria als Pirineus”. Si no es pot fer el 24 de juliol, la consulta ja no es podria fer a l’agost perquè és “inhàbil” i hauria d’anar més enllà.

Vilagrà ha seguit apostant pels Jocs Olímpics: “És de justícia que aquest país pugui tenir aquesta candidatura, estem preparats per acollir uns Jocs d’hivern, hem dit que el COE ha d’estudiar totes les alternatives possibles”. La consellera de la Presidència ha dit que davant la indefinició “per respecte a la ciutadania que ha de votar” s’ha decidit ajornar les consultes perquè “les persones que han de votar han de tenir tota la informació”.