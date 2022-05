Lambán recula i podria tornar a acceptar la candidatura catalana dels JJOO

El president aragonès, Javier Lambán ha decidit recular després de les declaracions del president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco. D’aquesta manera Lambán es reunirà novament amb els alcaldes i empresaris del Pirineu d’Osca per plantejar una nova proposta de candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern. Aquesta és la primera resposta que ha donat el president d’Aragó després de les declaracions de Blanco on obria la porta a deixa de negociar amb el govern aragonès i parlar amb els territoris afectats directament.

Lambán ha comparegut aquest dijous per anunciar la seva reunió amb els alcaldes i empresaris del Pirineu d’Osca. Segons ha explicat el mateix president aragonès, començaran a treballar per trobar un consens de totes les parts i poder presentar una nova candidatura pels Jocs d’Hivern. Lambán ha confessat que alguns dels territoris del Pirineu estan “temptats” a acceptar les condicions de la candidatura catalana, aprovada ja pel COE, i per tant, vol intentar fer-los entendre que “cal arribar a un equilibri”.

L’odissea dels Jocs Olímpics

El president aragonès ha quedat retratat vàries vegades per les incongruències en les seves declaracions. Primerament, semblava que havia acceptat la candidatura conjunta amb Catalunya, tot i que reclamava “igualtat entre els territoris”. Tot i això, dies després de la reunió decisiva, ell mateix va anunciar que no havia acceptat cap acord i que, per tant, si no es complien els requisits igualitaris no participaria i el Pirineu aragonès quedava fora.

El president del COE, Alejandro Blanco / ACN

En totes les declaracions Lambán assegurava que l’acord era inexistent, unes conclusions que Blanco va acabar negant el passat dimecres on va dir que sempre hi havia hagut consens fins al final, quan Lambán es va desdir de la decisió. Davant les incongruències, el COE va acabar per decidir que si no s’arribava a un acord es passaria a negociar amb les regions sense necessitat de passar pel govern, ja que “la situació estava marejant el Comitè Olímpic Internacional i això perjudicava la imatge de la candidatura”.

La eterna lluita de Lambán contra Catalunya

El president aragonès sempre ha demanat “igualtat” en la candidatura, però segons ell Catalunya rep un tracte predilecte. D’aquesta manera, en les declaracions d’aquest dijous ha felicitat de manera irònica al president del Govern, Pere Aragonès perquè el COE ha fet seva la proposta de JJOO amb un projecte on Catalunya tindria tot el focus mediàtic amb les proves olímpiques més importants, i Aragó actuaria com una “comparsa” amb un paper “insignificant i residual que és inacceptable”, en les seves paraules.