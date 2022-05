Lambán confessa que els JJOO són per tornar l’independentisme al “clos constitucional”

El president de l’Aragó, Javier Lambán, ha confessat que quan el govern espanyol va convidar la seva regió a participar en la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern que preparava Catalunya va entendre de seguida que era una “bona oportunitat” per “intentar que els independentistes tornessin al clos constitucional [redil constitucional]”. Lambán, que està furiós amb el Comitè Olímpic Espanyol, ha explicat que la idea era “implicar-los en un projecte d’estat, d’igual a igual amb una comunitat veïna” per “fer un pas important per a la normalització política del país”.

Amb tot, Lambán creu que les “coses no transcorren en aquesta direcció” i ha etzibat que “mai” es prestarà a “operacions que perjudiquin l’interès de la comunitat”. El president de l’Aragó ha reclamat a Pedro Sánchez que posi “ordre” a la candidatura i ha retret al govern espanyol que li va prometre una “candidatura en igualtat de condicions”. El dirigent socialista ha acusat el president del COE, Alejandro Blanco, d’intentar “arrossegar l’Aragó a les posicions de Catalunya”, cosa que no poden acceptar per “respecte” i per “interès econòmic”.

Blanco va explicar aquest dimecres que el govern de l’Aragó sabia en tot moment què s’estava parlant a la mesa tècnica que preparava una proposta de repartiment de proves. De fet, va revelar que el repartiment de les proves de neu, el principal cavall de batalla de Lambán contra la proposta del COE, la van fer els mateixos tècnics aragonesos. “La neu es va acordar en tres minuts i les cinc reunions posteriors van ser per repartir el gel”, va reconèixer. “No pot ser que després de sis reunions i quan ja està tot repartit [Lambán] digui que no és correcte”.

El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, atén els mitjans / Europa Press

L’Aragó carrega contra l’actitud del COE

El president de l’Aragó ha recordat que va ser el COE qui “va donar per trencades les converses en l’àmbit tècnic” i va convocar una trobada pública per formalitzar l’entesa, però el seu govern s’hi va negar. Després de la plantada, l’Aragó i Catalunya s’han reunit en quatre ocasions més amb el COE, però en vista que les converses no avançaven, Blanco va decidir “replantejar la situació” per intentar desbloquejar la candidatura i ha pressionat Lambán amenaçant de negociar directament amb les estacions d’esquí aragoneses interessades de participar en els Jocs.

El problema d’arrel és que l’Aragó tem que si a la pràctica la Generalitat lidera la candidatura dels JJOO d’hivern del 2030, el món tindrà “una imatge del Pirineu molt centrada en Catalunya” i això suposaria un cop dur pel Pirineu aragonès, que es veuria com un actor secundari. El govern aragonès va presentar una proposta alternativa perquè totes les proves de més entitat es dividissin en categoria masculina i femenina i cada territori n’acollís una.