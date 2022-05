El COE obre la porta a saltar-se els governs i negociar amb els Pirineus

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha defensat aquest dimecres la posició de l’organisme a l’hora de tirar endavant la candidatura olímpica hivernal pel 2030, i ha assegurat que no deixarà “de lluitar” per aquest projecte. De fet, ha deixat clar que el seu desig no és “arribar a la situació de negociar independentment amb els territoris” que estiguin interessats, però que obre la porta a fer-ho en cas de no arribar a un acord. En aquest cas, l’organisme serà qui presentarà la candidatura davant el Comitè Olímpic Internacional (COI).

El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, atén els mitjans / Europa Press

“No deixaré de lluitar per tenir una candidatura perquè si no la presentem pel 2030”. Ha dit Blanco en unes declaracions als mitjans després del trencament de la candidatura Catalunya-Aragó. Ell mateix s’ha mostrat preocupat per la situació, ja que ha assegurat que “el trencarem d’una línia de diàleg amb el COI després és complicat recuperar”. D’aquesta manera, ha lamentat que els territoris no es posin d’acord i “la mala imatge que això dona internacionalment”.

La decisió del poble i la ciutadania

“És difícil presentar la candidatura i arribar a l’acord, però no és impossible, estic convençut que en el moment decisiu es presentarà, no pels governs, si no per la gent del Pirineu i de les ciutats perquè aquest és un projecte que és la vida de molta gent”, ha afirmat Blanco. D’aquesta manera ha demostrat que “no es rendiran” i ha obert la porta a treballar de manera directe amb els territoris i deixar a un costat els governs si no hi ha un punt d’acord.

El dirigent ha advertit que “sense diàleg és impossible” seguir endavant i que la seva idea ara és reprendre les converses amb totes les parts per a “veure si tothom vol participar”. “I si és així, veurem si podem arribar a un acord, si no, faríem nosaltres una proposta raonada de qual ha de ser la millor opció que tenim, amb aquells que volen participar”., ha dit el president del COE.