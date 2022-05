Aragó no deixarà fer proves dels Jocs d’Hivern a les seves instal·lacions

La candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern segueix sent una de les decisions més complicades que ha arribat a prendre el govern espanyol. Fins fa poc, la candidatura conjunta entre Aragó i Catalunya encara era una possibilitat, però finalment el Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha decidit que la candidatura es presentarà només a Catalunya, una decisió que no ha acabat d’agradar a Aragó que ara comença a posar pedres a les rodes d’aquesta iniciativa. D’aquesta manera, el mateix president, Javier Lambán i els alcaldes d’Osca i altres municipis propers han assegurat que no cediran les seves instal·lacions per fer-hi proves dels Jocs i han titllat la proposta de “disbarat”.

La pancarta contraria als Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu que ha mostrat el regidor de la CUP a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Bernat Lavaquiol, durant la Trobada Empresarial al Pirineu / ACN

En una reunió mantinguda a Saragossa amb el president Javier Lambán, alcaldes de municipis del Pirineu d’Osca han demanat la participació de tots els partits polítics a la reunió que s’ha sol·licitat amb el president espanyol, Pedro Sánchez. En aquesta reunió, s’acabaran de decidir tots els entrellats de la candidatura, però Aragó ha demanat la participació de no només el PSOE sinó altres formacions polítiques per intentar tenir “un debat molt més complet”. A la reunió, Javier Lambán aniria acompanyat dels representats de totes les forces polítiques d’Aragó.

Un repartiment desigual, segons Aragó

Segons el govern d’Aragó, tots els presents a la reunió han coincidit, majoritàriament, en el fet que el COE estaria actuant sense tenir en compte a ningú i sense atendre el compromís adquirit per presentar una candidatura igualitària i equilibrada amb Catalunya. El conseller aragonès d’Esports, Felipe Faci ha explicat que a les quatre reunions que ha mantingut amb el president del COE i els representants institucionals de Catalunya, sempre ha defensat la necessitat que el Pirineu d’Aragó acollís proves d’esquí alpí; una demanda que, per contra, sempre se’ls ha vetat, ha assegurat. Segons Faci, la proposta que ara sembla que el COE està preparant, serà la que inicialment va plantejar Catalunya, on considera que la participació d’Aragó és “absolutament subsidiària”.