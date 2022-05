El COE carrega contra Lambán i avisa que la candidatura tirarà endavant

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha carregat amb duresa contra l’actitud del president de l’Aragó, Javier Lambán, que en les últimes setmanes s’ha dedicat a posar bastons a les rodes de la candidatura del Pirineu per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Blanco no ha amagat la seva decepció pel fracàs de les negociacions i ha reconegut que després d’11 reunions “calia replantejar la situació” perquè estaven en un carreró sense sortida.

Blanco ha descartat una candidatura en solitari de Catalunya, però ha avançat que el COE treballa ara per presentar un projecte negociat amb la Generalitat i les estacions d’esquí aragoneses, que no volen perdre el tren dels Jocs Olímpics per la tossuderia del president aragonès. “Catalunya ha tingut un comportament sensacional. Ha debatut quan s’havia de debatre i ha acceptat el resultat de les votacions”, ha reconegut.

El president del COE ha assegurat que cal “mantenir el cap fred” i que aprofitarà la pròxima visita a Espanya del president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, per transmetre-li la voluntat de presentar una candidatura de garanties. “Continuem aspirant a una bona candidatura pel 2030″, ha insistit. “El projecte final no és l’ideal per tothom, però és el millor que es podia presentar i els empresaris aragonesos no volen renunciar als Jocs”.

El president del govern d’Aragó, Javier Lambán / EUROPA PRESS

El COE acusa l’Aragó de carregar-se el consens

Blanco ha deixat clar que està molt molest amb el president de l’Aragó i ha acusat Lambán de carregar-se el consens treballat durant mesos pels tècnics. “Ell sabrà per què ho fa”, ha dit. El president del COE ha revelat que el repartiment de les proves de neu, l’excusa de Lambán per rebutjar la proposta, la van fer els tècnics aragonesos. “La neu es va acordar en tres minuts i les cinc reunions posteriors van ser per repartir el gel”, ha explicat.

“No pot ser que després de sis reunions i quan ja està tot repartit [Lambán] digui que no és correcte”, ha lamentat. De fet, Blanco ha revelat que en la proposta final consensuada pels tècnics del COE i dels tres governs l’Aragó acollia 54 proves i Catalunya 42. “El govern aragonès sabia què s’estava treballant”.

Lambán demana ajuda a Pedro Sánchez

El president de l’Aragó ha demanat ajuda al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè posi “ordre” i eviti que la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern “descarrili definitivament”. Lambán ha assegurat que no té “cap confiança” en el COE i ha acusat Blanco d’acceptar el projecte “imposat” per Catalunya. “L’Aragó quedaria reduït al paper de simple comparsa”, ha etzibat el president aragonès, que l’any vinent s’enfronta a la reelecció.