L’Aragó vol repartir-se les proves d’esquí amb Catalunya

El conseller d’Educació, Cultura i Esport de l’Aragó, Felipe Faci, ha enviat la proposta alternativa per la distribució de les proves de la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 al Comitè Olímpic Espanyol (COE) i planteja que l’esquí alpí i l’esquí de fons, així com l’snowboard i l’esquí acrobàtic, es reparteixin de manera equitativa amb Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha repetit que Catalunya no negociarà “de cap manera” canvis en l’acord tècnic que es va aprovar a tres bandes i que ara l’Aragó es nega a acceptar.

Segons l’acord que ja està signat amb el COE, Catalunya acolliria les proves d’esquí alpí a la Molina-Masella, mentre que l’esquí acrobàtic i l’snowboard es farien a Baqueira Beret i l’esquí de fons a l’estació aragonesa de Candanchú. Ara el govern aragonès vol que els dos territoris comparteixin les modalitats.

“Hem presentat una proposta equilibrada, equitativa, que beneficia ambdues parts i garanteix la representació de tot el territori”, ha dit Faci. Una opció seria que la modalitat femenina d’una prova se celebrés a una pista d’esquí catalana i la masculina a una aragonesa o a la inversa, tot i que el detall de la proposta “no s’ha concretat”.

El COE analitzarà la proposta

L’Aragó ha presentat la seva proposta –que és similar a la que s’ha aprovat per als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo del 2026– en una reunió amb el president del COE, Alejandro Blanco. Faci ha assegurat que el COE analitzarà el projecte i ha afirmat que ha vist bona predisposició per part de Blanco.

“Catalunya té tot el territori representat, a l’Aragó no”, ha lamentat el conseller, que ha insistit que el seu govern vol que “totes les valls del Pirineu aragonès, totes les estacions d’esquí, tinguin protagonisme en aquesta candidatura. El mateix que té Catalunya”.