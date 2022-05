L’Aragó amenaça de torpedinar els JJOO si no s’accepten les seves demandes

El president de l’Aragó, Javier Lambán, ha amenaçat de torpedinar la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 si el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i la Generalitat no accepten les seves propostes per refer el repartiment de proves pactat després de mesos de negociacions. En una intervenció a les corts aragoneses, Lambán ha assegurat que sense acord amb Catalunya no hi haurà candidatura i que ni el Comitè Olímpic Espanyol (COE), ni el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, els poden “imposar” els JJOO.

En una compareixença a petició del PP, Lambán –que es juga la reelecció el 2023– ha repetit que l’Aragó només donarà el vistiplau als JJOO del 2030 si hi ha una candidatura “equilibrada” on totes les estacions d’esquí aragoneses acullin alguna prova. El president aragonès ha afirmat que seran els últims d’aixecar-se de la taula de negociació. Lambán ha remarcat que els Jocs Olímpics són una “qüestió d’estat” i ha recordat que es va “invitar” l’Aragó a participar del projecte quan Catalunya ja tenia feta la seva candidatura.

L’Aragó es planteja “bloquejar” la candidatura als JJOO

El president socialista ha insistit que l’Aragó ha intentat en dues ocasions presentar una candidatura, però que mai s’ha aconseguit. Segons Lambán, no es pot “imposar” una determinada candidatura i ha dit que els aragonesos han dit “rotundament” no a la proposta del COE, malgrat que tècnics del seu govern van participar de les negociacions i van donar-hi llum verda. El dirigent ha assegurat que no dubtaran a “bloquejar” la candidatura si consideren que no respon a les seves demandes.

Lambán creu que uns jocs conjunts serien bons per rebaixar la confrontació política entre la Catalunya i Espanya, però ha remarcat que a Catalunya “no cal donar-li oportunitats”, sinó crear espais que fomentin que torni a ser part activa i proactiva d’Espanya. El president aragonès, que d’aquí a un any es juga la reelecció, està atrapat per la retòrica electoralista del PP, que l’acusa de no respondre amb prou contundència les declaracions que arriben de Catalunya sobre els JJOO.