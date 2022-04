El Govern rep amb “indiferència” la contraproposta de l’Aragó pels JJOO

El Govern català ha rebut amb “indiferència total” la contraproposta que l’Aragó ha presentat per canviar el repartiment de les proves per a la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. L’executiu aragonès, que es va negar a signar l’acord a tres bandes pactat amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i Catalunya, vol repartir les proves d’esquí entre els dos territoris.

Fonts del Govern han explicat a l’ACN que tenen previst assistir a la nova reunió convocada pel COE perquè no volen deixar “la cadira buida” com va fer l’Aragó en l’última trobada, però han insistit que l’acord tècnic es va tancar després de moltes negociacions i que no tenen intenció de reobrir-lo. “L’acord correcte i adient” és el que es va aprovar amb el vistiplau del COE, repeteixen les mateixes fonts.

En la proposta original –que els tècnics aragonesos van validar–, Catalunya acull les proves d’esquí alpí (La Molina-Masella), esquí acrobàtic i snowboard (Baqueira Beret), mentre que l’esquí de fons es faria a l’estació aragonesa de Candanchú. Ara, el govern de Javier Lambán vol que totes quatre proves tinguin seu tant a l’Aragó com a Catalunya i proposa que cada territori aculli la modalitat femenina o masculina de cada prova.

“Hem presentat una proposta equilibrada, equitativa, que beneficia ambdues parts i garanteix la representació de tot el territori”, defensava el conseller d’Educació, Cultura i Esport de l’Aragó, Felipe Faci. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va avançar dijous que “de cap manera” es negociarien canvis.

Segons el govern aragonès, el Comitè Olímpic Espanyol està obert a estudiar la seva proposta –similar a la que s’ha consensuat per als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo del 2026– i que el seu president, Alejandro Blanco, la veu amb ulls tot i haver ignorat en un primer moment les demandes de Lambán.