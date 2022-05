La CUP reclama la retirada “urgent” del projecte dels Jocs d’Hivern

La diputada de la CUP Dolors Sabater ha demanat aquest diumenge al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que “de forma urgent retiri el projecte de Jocs Olímpics d’Hivern” 2030 als pirineus catalans. Sabater, que s’ha afegit a la manifestació convocada a Puigcerdà per la Plataforma Stop JJOO, ha denunciat que el projecte és “insostenible climàticament i també políticament per un espai polític que es defensa d’esquerres, independentista i ecologista”, en referència a ERC.

Sabater ha considerat que el projecte, que està pendent ara d’una consulta ciutadana però que ja està embastat amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE), s’ha d’aturar “de forma urgent”. La cupaire ha demanat “un gest de forma immediata” per part del president de la Generalitat. A més a més, l’anticapitalista també ha dirigit un missatge a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau: “No pot er està declarant l’emergència climàtica i restant en silenci davant d’un despropòsit com els Jocs Olímpics al Pirineu”. Sabater ha demanat a Colau que “per coherència trenqui el silenci i posi Barcelona a l’oposició al projecte” perquè “és hora de mullar-se”

Diverses plataformes contra el projecte

La Plataforma Stop JJOO ha convocat “una manifestació de país” aquest 15 de maig a Puigcerdà. Sota el lema ‘Per un Pirineu Viu, Stop Jocs’ han convocat a la capital de la Cerdanya els dretractors del projecte. La Plataforma ja compta amb el suport de ‘No al transvasament’, ‘Zero Port’ o Unió de Pagesos. Bernat Lavaquiol, un dels portaveus de la Plataforma, va dir dies enrere que també confien comptar amb plataformes d’Aragó. Stop JJOO, des d’Espui (Vall Fosca), a tocar de les infraestructures que havien d’acollir una estació d’esquí i que es van quedar a mig fer, va exigir al Govern que la consulta s’ha de fer a la totalitat de les sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran, el Ripollès, Berguedà i Solsonès.

Algunes de les pistes d’esquí de Boí Taüll el primer dia de la temporada / ACN

Stop JJOO vol que la manifestació del 15 de maig sigui multitudinària i amb famílies vingudes de tot el país. La plataforma confia comptar també amb persones d’Aragó contràries al projecte olímpic. L’objectiu de la manifestació és “fer veure al Govern que els veïns del Pirineu no volen acollir uns Jocs Olímpics d’Hivern”, va explicar Lavaquiol, que ha afegit que en clau política s’implicarà a la mobilització l’Assamblea Nacional Catalana.

Exigències sobre la consulta dels Jocs

Lavaquiol va assenyalar que des de la plataforma exigeixen que la consulta es faci en “igualtat de condicions a les nou comarques (Alt Pirineu i Aran, Ripollès, Berguedà i Solsonès). A la plataforma no els serveix una consulta que exclogui als habitants de Berga, ni fórmules mixtes i ja han dit que no acceptaran cap proposta que tregui veu a alguns veïns d’aquestes nou comarques. El portaveu de Stop JJOO va declarar que volen excloure Berga pel nombre d’habitants que té, uns 16.000, convertint-se en la població més poblada on es faria la consulta.

Pel que fa a la pregunta de la consulta, que segons Stop JJOO es faria el dia 3 o 10 de juliol, exigeixen que sigui clara i com a úniques opcions de resposta: ‘sí o no’. La plataforma no acceptarà cap pregunta que plantegi diferents opcions i que inclogui altres qüestions que no siguin relacionades amb els Jocs.