Embolic al Consell per la República per la consulta dels Jocs d’Hivern

L’Assembla de Representants del Consell per la República ha aprovat aquest dissabte una proposta de resolució en contra de la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern als Pirineus catalans en col·laboració amb el govern espanyol. A banda, també s’ha aprovat una segona proposta que presenta una consulta diferent a la que el Govern del Consell va presentar públicament fa setmanes ja que planteja que només hi puguin participar les persones registrades al consell.

La consulta sobre els Jocs Olímpics ha generat discussió en el ple de l’Assemblea de Representants aquest dissabte on s’han plantejat queixes al Govern que lidera Carles Puigdemont per qüestions de procediment i per enfoc polític. Alguns representats han manifestat el seu malestar per com s’ha gestionat la iniciativa. De fet, el vicepresident de l’entitat, Toni Comín, ha hagut de respondre i ha proposat que una “comissió d’harmonització” busqui la solució. Comín ha dit que el Govern no havia decidit quan fer la consulta i que això ho havia determinat la Sindicatura Electoral.

“Inconcebible” fer uns Jocs amb Espanya

La proposta de resolució que expressa la negativa a la celebració dels Jocs considera “inconcebible” que s’organitzin amb el govern espanyol “sota l’actual situació de repressió”. El text apunta que tirar endavant amb els Jocs “no seria res més que donar-los la raó que ja no existeix conflicte polític a Catalunya”. A banda, la resolució que als catalans, els “tocaria carregar amb tot l’esforç organitzatiu” i acabarien “pagant l’aquelarre nacionalista del govern espanyol on Catalunya no hi té cabuda i que, un cop més, quedaria oblidada”.

Els representants han decidit demanar al Govern català que no participi en la candidatura i que no faci “fins que no siguem independents o fins que es garanteixi la participació dels esportistes catalans sota bandera catalana”. Finalment, la resolució aprovada serà traslladada a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern català, al d’Aragó, al president del govern espanyol, a la Secretaria d’Esports del Govern, al Comitè Olímpic Espanyol, al Comitè Olímpic Català, a l’UFEC i al Govern del Consell per la República.

Fer la consulta només entre registrats al Consell

Una altra proposta de resolució elevada al ple i aprovada planteja que aquesta la consulta es faci només entre les persones registrades al Consell per la República. Això xoca amb la decisió del Govern del Consell que va decidir que la consulta s’obrís a tota la ciutadania, independentment de si estaven registrats o no al Consell. Toni Comín, en una entrevista a EL MÓN, va afirmar que aquesta havia estat una decisió política del Govern del Consell.

La proposta de resolució sobre la consulta considera que els Jocs poden generar “una oportunitat pel posicionament de Catalunya al món com a Estat, o mal gestionat per crear l’entorn perfecte per sotmetre’ns encara més al colonitzador mitjançant unes estructures de submissió de l’estat espanyol a Catalunya (interessos particulars i econòmics)”. En el debat sobre aquestes propostes de resolució diferents representants han expressat crítiques pel procediment i el seu malestar pel fet que les propostes arribessin al ple després que s’hagués anunciat la consulta per part del Govern del Consell abans de discutir la matèria en el ple.

Reclamen a González-Cambray que assumeixi la defensa de la immersió

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, en una roda de premsa / ACN

D’altra banda, l’Assemblea de Representants ha aprovat una tercera proposta de resolució que demana al conseller d’Educació Josep Lluís González-Cambray que “compleixi les atribucions que li pertoquen” i que “no derivi en la direcció dels centres allò que és responsabilitat del primer dirigent en educació” pel que fa a la sentència del 25%. La resolució anima González-Cambray “a no acotar el cap davant ingerències de tribunals judicials”. Els grups parlamentaris que van acordar la reforma de la llei de Política Lingüística no saben si encara procediran amb aquesta reforma després que JxCat hagi decidit sortir del pacte.