El Consell per la República posa els fonaments del poder judicial republicà

El Govern del Consell per la República ha anunciat aquest dissabte en el tercer ple ordinari de l’Assemblea de Representants (AR) el seu pla de Govern que, entre les principals novetats que inclou, hi ha l’objectiu de “començar el disseny del que serà l’embrió del poder judicial de la república”, segons ha explicat el vicepresident del Consell, Toni Comín. Es tractaria d’un “òrgan de medicació” al qual es podran acollir les persones que estiguin registrades al Consell per la República, “des de la lògica de la mediació i la resolució de conflictes”, ha explicat Comín.

El pla de Govern també contempla la proposta d’iniciatives legislatives de manera que a través de l’AR es puguin “projectar les lleis de la república, si la república fos plenament materialitzada”. El Govern del Consell disposa d’iniciativa legislativa i la pensa explotar per contribuir al desplegament de la “legislació republicana”. “El debat i aprovació de la legislació és una competència de l’AR i el Govern té capacitat de proposta”, ha explicat Comín, que ha definit el projecte d’una “magnitud molt considerable”.

Redacció d’una llei electoral republicana

Una de les primeres lleis que es vol preparar per portar-la a debat i aprovació de l’AR serà la llei electoral de la República. “Un dels problemes greus de la democràcia és el seu sistema electoral”. El Govern elaborarà aquest projecte de llei amb la col·laboració d’un think tank que té previst posar en marxa properament. “Aquest think tank treballarà sobre la llei electoral de la república, que és un primer exemple de tot el paquet de la legislació republicana”, ha comentat Comín.

Comin, vicepresident del Consell per la República / Consell per la República

El pla de Govern que ha exposat Comín inclou altres projectes, entre els quals s’hi inclou garantir la correcta relació dels òrgans del consell, el desplegament reglamentari i el règim de relacions amb les institucions de l’interior i la relació amb els partits i la societat civil. En aquest punt també es presenten novetats. Després de la fase fundacional, el Consell per la República entoma la fase de “consolidació”. En conseqüència, ha explicat Comín, “els partits i les entitats deixen d’estar a l’interior del Consell, a la mesa del Govern del Consell”.

Relació bilateral i externa amb els partits i les entitats

La relació amb tots ells “passa a ser una relació bilateral externa, els veiem ja com a actors externs del Consell”. Aquest pas coincideix amb la sortida a partir del 4 e juny de Carles Puigdemont de la presidència de JxCat. Puigdemont abandona el càrrec per centrar-se en el projecte del Consell per la República.

El Govern del Consell també contempla impulsar les delegacions exteriors, que va presentar la setmana passada, i també desplegar accions al Principat, com ara les consultes ja anunciades (la primera serà la dels Jocs Olímpics d’Hivern). Comín va dir en una entrevista a EL MÓN que el Consell en podria fer una al mes si volgués perquè té la capacitat tècnica. El Consell també preveu accions de desenvolupament tecnològic que poden tenir a veure en qüestions de seguretat. També hi ha plans per augmentar el registre al Consell i la consolidació de l’estructura tècnica.

En l’obertura del ple, Carles Puigdemont ha explicat que el pla de Govern és “el programa que ens guiarà els següents anys de feina”. Puigdemont ha dit que cal consolidar les polítiques posades en marxa en al fase fundacional, que encara no s’han completat “i és imprescindible que es completin”. Algunes de les iniciades “han donat resultat clar, algunes per damunt de les expectatives”, ha afegit el president a l’exili.

Puigdemont reclama als membres del Consell que es reivindiqui com a institució legítima

Puigdemont també ha destacat aspectes concrets plantejats per l’acció de Govern i ha demanat als membres de l’AR i del Consell que es reivindiquin. “Ens hem de reivindicar com a institució i actuar com a tal”. Puigdemont ha posat èmfasi en què cal “entendre que tenim a les mans una institució i que l’hem de fer créixer amb la legitimitat indiscutible que surt d’unes urnes, fruit de la decisió de les institucions catalanes, i que el govern espanyol intent per tots els mitjans aturar”.

El pla de Govern va ser aprovat divendres pel Govern del Consell. A partir d’aquí s’ha procedit amb la “litúrgia del Parlament de Catalunya”, ha dit Comín. El pla es presenta primer en una explicació pública amb la intervenció dels membres del Govern del Consell. El text es farà públic la setmana que ve. Comín ha dit que el pla no es dona per tancat fins que no hi hagi hagut un procés participatiu com ja es va fer en el primer.