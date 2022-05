El Consell per la República nomena els primers delegats de la xarxa diplomàtica

Les declaracions del President Carles Puigdemont arran del Catalangate es faran esperar. El líder independentista català espiat amb el programa Pegasus no va voler avançar el que prepara la Comissió d’Investigació del Parlament Europeu, a la seua primera compareixença pública a Brussel·les (Bèlgica), a la seua tornada del plenari d’Estrasburg (França). Ho feia amb ocasió de la presentació oficial de la xarxa diplomàtica del Consell per la República (CxR), un dels objectius prioritaris dintre de la estratègia de internacionalitzar l’independentisme arreu del món.

En aquesta primera ronda es van nomenar oficialment els primer nous delegats de la xarxa exterior del CxR, un mena de consols honoraris. “On no puga arribar la Generalitat amb les Delegacions exteriors, arribarà el Consell de la República”, va afirmar el vicepresident i conseller Toni Comí, qui va fer la presentació a la premsa d’aquesta iniciativa. el també eurodiputat i conseller a l’exili v explicar que la xarxa diplomàtica del CxR és el “front principal per a la internacionalització del seu objectiu prioritari, que és la independència”.

Els primers delegats exteriors que ha nomenat el Consell per la República / Consell per la República

Toni Comín ha destacat el perfil acadèmic, científic, empresarial, docent i del món de les finances que tenen el conjunt dels Delegats Exteriors nomenats avui i ha augurat que “poden dur a terme una tasca molt rellevant per arribar allà on l’autonomia catalana no pot en l’àmbit internacional”.

Alhora, ha afirmat que “el que iniciem avui és molt important” en el pla del Consell d’internacionalització i influència global i ha destacat que se seguirà amb l’estratègia de cercar “llocs estratègics” com ara fora la Unió Europea i ha destacat començar a tenir presència i veu a Nova Zelanda, Nova York o l’Amèrica llatina. A més, ha recordat que en els mesos que venen hi haurà més candidats nomenats amb Delegats Exteriors arreu del món. La reunió ha comptat també amb la presència de manera telemàtica de la consellera responsable d’Acció Internacional, Neus Torbisco.

Ciutadans que es senten catalans

“El delegats són ciutadans catalans o ciutadans que es senten catalans, residents a altres països, que es responsabilitzen de la representació oficial del CxR allà on viuen”, va comentar el coordinador d’aquesta xarxa, Adrià Alsina. Des-de fa uns mesos, es va engegar un procès de cooptació i postulació de delegats que ha culminat en aquests nou primers membres, previ estudi del CxR i el consell d’un grup d’experts i acadèmics, que assessoraven Alsina.

El conseller Comín va especificar que s’ha prioritzat Europa, encara que Estats Units i Amèrica Llatina o Israel també són importants, “com a continents estratègics”, va afegir. El CxR compta a més amb un grup d’experts assessors en acció exterior, que s’encarreguen del marc teòric i de definir l’estratègia diplomàtica.

El Consell per la República presenta la seva xarxa diplomàtica / Consell per la República

Persecució de l’acció exterior

“La relació del Consell amb les Delegacions està a l’acta fundacional del CxR d’octubre de 2018”, explica Comín, qui va insistir en que “el CxR arribarà on la Generalitat no puga arribar”, perquè, “si alguna Conselleria està sota la lupa del Tribunal Suprem és la d’acció exterior”. I va continuar explicant que, “si el Delegats del Consell de Catalunya es troben limitats, arribaran els del CxR amb la seua xarxa diplomàtica de forma desacomplexada”, donat que “les competències de la Generalitat estan limitades, mentre que la missió de la nostra xarxa és l de lluitar per al independència de Catalunya”.

Comín es referia a la persecució de la justícia espanyola en general i del Tribunal de Comptes en particular de tota l’acció exterior catalana, on es troben “subjudice” tots els actes que es varen fer a l’espai internacional per parts dels darrers governs catalans. L’excusa és que s’estaven utilitzant diners públics per a internacionalitzar el procès d’independència, el que suposaria els delictes de prevaricació i malversació.

El delegats que es varen reunir ahir a Brussel·les són:

Aurora Campo – Tel Aviv

Científica, Doctora en Biologia pel Museu Nacional d’Història Natural de París amb un doctorat Marie Curie. Actualment realitzant un postdoctorat en bioinformàtica amb l’Institut Volcani d’Israel i la Universitat de Califòrnia Davis amb una beca NSF.

Pau Figueras – Londres

Doctor en Física per la Universitat de Barcelona i catedràtic de matemàtiques aplicades i física teòrica a la Queen Mary University of London.

Ignasi Vich – Costa Rica

Activista independentista amb més de 15 anys de presència a Costa Rica. Va ser el primer autoinculpat pel 9N i el van seguir milers de persones. Ha participat activament en l’organització del 9N, l’1-O i altres accions per la llengua i la llibertat. Divulgador del procés català a les facultats de ciències polítiques de diferents universitats americanes

Thomas Harrington – Nova York

És professor emèrit d’Estudis Hispànics al Trinity College de Hartford (EUA) especialitzat en moviments ibèrics d’identitat nacional i cultura catalana contemporània. A més de la seva tasca acadèmica en estudis hispànics, és un comentarista freqüent de política i cultura a la premsa nord-americana i a diversos mitjans de comunicació en llengua espanyola i catalana.

Mai Santamaria – Dublin

Llicenciada en finances per Chartered Accountant Ireland, Dublin City University i University of Limerick. Llicenciada en traducció i interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Axel Schönberger – Frankfurt

Romanista i catalanista, cofundador de la Zeitschrift für Katalanistik. Traductor de diverses novel·les del català a l’alemany. Guardonat amb el Premi Josep Maria Batista i Roca — Memorial Enric Garriga Trullols per l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (2020). Membre de l’Academia Latinitati Fovendae (Roma).

Adrià Muñoz – Luxemburg

Professional del protocol, diplomàcia i hostaleria a Catalunya, Dubai i Luxemburg. Titulat Universitari en Magisteri de Llengua Estrangera per la Universitat de Girona i Tècnic Especialista Superior en Protocol i Relacions Institucionals per ESPRI.

Carina Portillo – Los Angeles

Productora i antropòloga cultural. La seva carrera s’ha desenvolupat en el camp de la gestió les finances, centrant-se en la gestió econòmica i financera de projectes audiovisuals.

Josefina Bieto – Nova Zelanda

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Comercials per la Universitat de Barcelona i doctora per la Universitat de Massey. Va ser directora del pavelló de Nova Zelanda a l’Expo-92 de Sevilla, també ha estat directora de la junta de Transparency International a Nova Zelanda.