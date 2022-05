Creix l’oposició als Jocs d’Hivern per l'”espanyolització” que implicaran

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha criticat aquest diumenge l’eventual celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 al Pirineu, perquè “els elements d’espanyolització seran molt potents”, segons unes declaracions recollides per Europa Press. Aquests declaracions se sumen als arguments creixents que alerten que els jocs poden ser contraproduents pel país i pel moviment independentista.

Elisenda Paluzie / Mireia Comas

En declaracions als mitjans de comunicació aquest diumenge durant la manifestació de la plataforma Stop JJOO a Puigcerdà, Paluzie ha afirmat que la celebració comportaria espanyolització perquè els encarregats d’organitzar els Jocs són els comitès olímpics dels països, és aquest cas Espanya. Paluzie també ha destacat que el projecte dels JJ.OO. forma part “del pacte d’estabilitat que s’està intentant tancar, tornant a l’autonomisme i a una falsa i absoluta normalitat”.

El ‘no’ del Consell per la República

Aquesta protesta de l’ANC arriba després que l’Assemblea de Representants del Consell per la República hagi aprovat aquest dissabte una proposta de resolució en contra de la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern als Pirineus catalans en col·laboració amb el govern espanyol. A banda, també es va aprovar una segona proposta que presenta una consulta diferent a la que el Govern del Consell va presentar públicament fa setmanes ja que planteja que només hi puguin participar les persones registrades al consell.

La consulta sobre els Jocs Olímpics va generar discussió en el ple de l’Assemblea de Representants aquest dissabte on es van plantejar queixes al Govern que lidera Carles Puigdemont per qüestions de procediment i per enfoc polític. Alguns representats van manifestar el seu malestar per com s’ha gestionat la iniciativa. De fet, el vicepresident de l’entitat, Toni Comín, va haver de respondre i va proposar que una “comissió d’harmonització” busqui la solució. Comín va dir que el Govern no havia decidit quan fer la consulta i que això ho havia determinat la Sindicatura Electoral.

La proposta de resolució que expressa la negativa a la celebració dels Jocs considera “inconcebible” que s’organitzin amb el govern espanyol “sota l’actual situació de repressió”. El text apunta que tirar endavant amb els Jocs “no seria res més que donar-los la raó que ja no existeix conflicte polític a Catalunya”. A banda, la resolució que als catalans, els “tocaria carregar amb tot l’esforç organitzatiu” i acabarien “pagant l’aquelarre nacionalista del govern espanyol on Catalunya no hi té cabuda i que, un cop més, quedaria oblidada”.

Oposició frontal a uns Jocs amb Espanya

Els representants han decidit demanar al Govern català que no participi en la candidatura i que no faci “fins que no siguem independents o fins que es garanteixi la participació dels esportistes catalans sota bandera catalana”. Finalment, la resolució aprovada serà traslladada a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern català, al d’Aragó, al president del govern espanyol, a la Secretaria d’Esports del Govern, al Comitè Olímpic Espanyol, al Comitè Olímpic Català, a l’UFEC i al Govern del Consell per la República.