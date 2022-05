El Govern “reactivarà” la consulta dels Jocs quan hi hagi candidatura

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat aquest divendres que el Govern reactivarà el decret de les consultes sobre la celebració dels Jocs Olímpics d’hivern del 2030 “tan bon punt hi hagi candidatura” després d’haver-les suspès avui sine die. En una roda de premsa al Palau de la Generalitat, Vilagrà ha dit que les consultes, que s’havien de fer el 24 de juliol, es posaran de nou en marxa quan el Govern pugui “explicar amb tot de certeses i detalls les disciplines que passaran a cada lloc i el que afectaria als Pirineus”. Si no es pot fer el 24 de juliol, la consulta ja no es podria fer a l’agost perquè és “inhàbil” i hauria d’anar més enllà.

Vilagrà ha seguit apostant pels Jocs Olímpics: “És de justícia que aquest país pugui tenir aquesta candidatura, estem preparats per acollir uns Jocs d’hivern, hem dit que el COE ha d’estudiar totes les alternatives possibles”. La consellera de la Presidència ha dit que davant la indefinició “per respecte a la ciutadania que ha de votar” s’ha decidit ajornar les consultes perquè “les persones que han de votar han de tenir tota la informació”.

Aragonès ja tenia el decret de la consulta preparat per signar-lo

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, estava preparat a signar els decrets, però això s’ha frenat. “No signarà el decret de convocatòria, encara que ja el teníem a punt”, ha dit Vilagrà. La consellera ha comentat que el Govern continua compromès amb les consultes i que el territori voti. També ha subratllat que és “la primera vegada que apliquem el dret a decidir, és un fet rellevant que potencia el projecte, però la ciutadania no tindria tota la informació sobre la taula per decidir”.

Així doncs, el Govern aposta per “tancar primer la candidatura” i en aquest sentit Vilagrà ha exigit “celeritat”. “No ens podem permetre la indefinició a l’hora d’explicar en el marc de la consulta les proves que passaran”, ha afegit. El Govern ha reunit aquest divendres la comissió territorial amb les alcaldies, les capitals de comarca, els consells comarcals i la síndica d’Aran per explicar “la situació actual”. Vilagrà confia en reactivar les consultes “el més aviat possible”. Apunta que hi ha temps per aspirar als Jocs del 2030 perquè el COI decidirà el maig del 2023.

El Govern culpa l’Aragó del període d’incertesa que s’obre ara respecte la candidatura

Vilagrà ha recordat que el Govern se sent còmode en la proposta de “candidatura col·laborativa i sostenible, pensant que més d’un estat pogués col·laborar amb instal·lacions ja existents”. “No volíem construir instal·lacions que després no tinguin ús”, ha insistit la consellera. “Estem convençuts de trobar un acord per sumar tots les capacitats: això no va de ‘reencuentro’, va de fer una candidatura competitiva i guanyadora”, ha manifestat Vilagrà després que ahir el president de l’Aragó, Javier Lambán, deia que el projecte buscava fer tornar Catalunya al redil constitucional després del procés.

Javier Lambán

Tot i això, Vilagrà ha dit que el Govern “mai s’ha aixecat de la taula” i que “sempre hem respectat els treballs tècnics i els acords amb el COE, sempre buscant consens”. La consellera ha afirmat que es continuarà treballant així, cosa que altres parts “no poden dir el mateix”. “Teníem un acord tècnic tancat, teníem clar què faríem i on ho faríem, era un bon acord, comptava amb el vistiplau dels tècnics de totes les parts”, ha assenyalat Vilagrà.

L’acord va saltar pels aires per culpa de l’Aragó, ha lamentat Vilagrà. “En base a criteris polítics”, ha advertit. “Els últims dies hem intentat refer els ponts, no ha estat possible, s’ha obert un període d’incertesa”, ha admès la consellera de la Presidència, abans de dir que el projecte “és una oportunitat pel país i per millorar instal·lacions actuals i pavellons que necessiten una posada al dia”. “Catalunya vol aquests Jocs Olímpics, no hi volem renunciar, ens causen absoluta perplexitat les posicions intransigents”, ha afegit.