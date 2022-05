El Govern ajorna la consulta dels Jocs Olímpics d’hivern

El Govern ha decidit ajornar sine die la consulta dels Jocs Olímpics d’hivern del 2030 als Pirineus, segons avança Catalunya Ràdio. Aquest divendres estava previst que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, signés el decret de convocatòria. Aquesta consulta, que estava prevista el 24 de juliol, s’ajorna per respecte a la candidatura ja que no hi haurà la informació suficient perquè la ciutadania pugui votar amb tots els elements sobre la taula. El projecte continua embarrancat enmig de la polèmica després que el govern de l’Aragó s’hagi despenjat.

La consulta sobre la celebració els Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu havia de ser doble. La primera consulta anava dirigida a la ciutadania de les comarques més afectades per l’impacte de la candidatura i tindrà una pregunta clara que serà “El Govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern?” i s’hi podrà respondre “sí, l’ha de presentar” o “no, no l’ha de presentar”. La segona consulta, que havia de tenir lloc el mateix dia, anava dirigida a les tres comarques que no reben l’impacte directe del projecte. La pregunta en aquest cas era “La teva comarca s’ha d’involucrar en el projecte de Jocs Olímpics i Paralímpics?” i també s’hi podrà respondre “sí, estic d’acord amb què s’involucri” o “no, no estic d’acord amb què s’involucri”.

El COE manté que la candidatura no serà de Catalunya en solitari

Aquest dimecres el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, es va mostrar obert a negociar la candidatura per als Jocs directament amb els territoris i les estacions d’esquí aragoneses que han mostrat interès, passant de llarg del que digui el govern autonòmic.

El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, atén els mitjans / Europa Press

Blanco va remarcar que el COE vol presentar una candidatura “sí o sí” perquè Espanya mai ha celebrat uns Jocs d’Hivern al Pirineu i “s’ho mereixen”. Després de donar per trencades les negociacions per una acord de candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó, el president del Comitè va assegurar que malgrat “anem molt apurats de temps” cal reprendre el diàleg per intentar presentar la proposta que va plantejar la comissió tècnica. En aquest sentit, va descartar una candidatura que només inclogui Catalunya.

