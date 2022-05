JxCat demana a Aragonès prémer l’accelerador cap a la independència

Després d’un any de Govern ERC-JxCat, els juntaires han aprofitat el ple del Parlament d’aquest dimecres per reclamar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que premi l’accelerador cap a la independència. El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha recordat que el pacte de Govern sorgida d’una victòria independentista, la del 52%, “però en aquests 12 mesos no hem avançat tal com voldríem, ho hem de corregir, i sobretot ho hem de reconèixer”.

Batet ha afirmat que l’estat espanyol “no té cap intenció de respondre al conflicte polític amb Catalunya, la via del diàleg no funciona ni funcionarà perquè l’estat no canviarà”. El dirigent de Junts ha avisat que “a l’altra banda ningú vol negociar” i que Espanya “impedeix el retorn dels exiliats mentre el rei corrupte torna impune, ens espien massivament sense que donin explicacions i assumeixin responsabilitats”.

Des de Junts també creuen que l’estat té “una justícia a l’ús que ara vol revisar els indults als presos, ordenen operacions il·legals de tots tipus com va explicar el comissari Villarejo, cada dia ens donen més raons per marxar i construir un país lliure i de progres”. Tot i considerar que el Govern “fa bona feina amb la gestió eficient” davant dels “nuls resultats de la taula de diàleg i la no actuació del govern espanyol en el Catalangate, de la justícia espanyola i les seves actuacions i sent fidels al pacte de Govern del 52%, demanem que es constitueixi la direcció estratègica col·legiada de l’independentisme” per aconseguir una “unitat d’acció a Madrid” i poder “consensuar una alternativa per poder avançar” cap a la independència.

Aragonès defensa la via pactada i el diàleg

Aragonès ha replicat assegurant que el Govern va “en la bona línia” i que el context internacional obliga a ser més eficaços per generar oportunitats. El president ha dit que es comparteix amb Junts “l’aspiració d’independència” i la “voluntat de culminar el camí cap a la independència” i ha advertit que “la millor manera és un procediment acordat”. Aquest és, ha recordat Aragonès, “el primer punt del pla de Govern: la resolució del conflicte amb l’estat i amb això perseverarem”.

El pla del Govern quant a aquest aspecte ha de contemplar “la fi de la repressió i donar capacitat de decisió per decidir el seu futur polític als catalans, si es volen constituir en estat o no”. Això, ha afegit, “no és incompatible amb què hi puguin haver grans acords per afiançar l’estratègia per aconseguir l’objectiu”. En aquest sentit, “estem disposats com sempre a compartir tot el que faci falta en actuacions compartides, sempre tenint present les condicions en les quals ens movem”. Aragonès ha dit que no es pot “regalar la bandera del diàleg” perquè “ho podria utilitzar per criminalitzar l’independentisme”. El president ha reivindicat “tornar a un projecte en positiu i eficaç que permet guanyar quotes de llibertat”.