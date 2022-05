Toni Comín: “No es pot culminar la independència i recosir el país alhora”

L’eurodiputat de Junts i vicepresident del Consell per la República, Toni Comín, ha alertat que una part de l’independentisme no ha entès que el procés d’independència és incompatible amb restablir ponts amb els catalans que defensen la unitat d’Espanya. “No es pot culminar la independència i recosir el país alhora. S’ha de triar”, ha dit en una entrevista a La2 i Ràdio4. “L’estat espanyol ha declarat la guerra a l’independentisme i una part dels catalans ha tancat files” amb aquest estat”, ha defensat.

Comín, que ha deixat fora de dubte que ERC sigui un partit independentista, sí que ha qüestionat l’estratègia de diàleg dels republicans perquè precisament no té en compte que no es pot negociar amb qui t’espia i et vol anul·lar. “No es pot fer veure que coses incompatibles són compatibles”, ha repetit. “El camí que proposa ERC no porta a la independència. Potser es pot aconseguir alguna millora en la repressió, però no permet avançar cap a la independència”. L’eurodiputat ha assenyalat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. “Estem perdent anys per la seva ingenuïtat”.

El vicepresident del Consell per la República també ha lamentat que ERC no s’hagi volgut sumar a l’entitat i ha apuntat que els republicans discrepen amb “l’objectiu” del consell. “No veuen clar que el mandat de l’1-O continuï vigent”, ha dit. Comín ha insistit que el “mandat de l’1-O és de la gent i és el que està vigent”, per la qual cosa ha descartat una altra consulta sense l’aval de l’estat, tal com busca Escòcia. “No sentit fer un altre referèndum si no és pactat”. L’eurodiputat ha assegurat que Catalunya ja té “la fórmula” per desbordar democràticament l’estat espanyol –l’1-O i el 3-O en són els principals exemples–, però creu que falta “disposició emocional” per culminar-lo.

Comín reclama un pacte per protegir el català

Respecte a les negociacions contrarellotge per blindar la immersió lingüística, Comín ha celebrat que Junts hagi “arrossegat” ERC i els comuns cap un enfoc diferent sobre com afrontar la sentència del 25%. Comín considera que la proposta de Junts, que inclou un decret llei com a complement a la modificació de la Llei de Política Lingüística, permetrà “tombar la sentència del 25% i substituir-la”.

L’eurodiputat ha assegurat que amb la nova proposta “el departament assumeix la responsabilitat sobre els projectes lingüístics dels centres perquè no s’emportin les conseqüències” i, per tant, “en el cas que s’hagués de desobeir” es protegiria les escoles i les direccions. “La pregunta és si el PSC hi serà”, ha etzibat. “El consens no es pot buscar a qualsevol preu. El català ha de ser la llengua vehicular a l’escola i no es pot empitjorar la Llei de Política Lingüística només per incorporar el PSC”.