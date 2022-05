El Govern es posa bona nota: ha complert el 34% del pla de legislatura

El Govern d’ERC i Junts compleix un primer any de feina marcat per la fi de la pandèmia, el cas Pegasus i per les constants disputes entre les dues formacions, que han provocat més d’una crisi política malgrat els esforços de l’executiu de Pere Aragonès per blindar-se de les disputes dels partits. Malgrat tot, la Generalitat es posa bona nota i assegura que ja s’ha desplegat gairebé el 34% de les mesures acordades durant les negociacions per la investidura d’Aragonès. Les polítiques més executades fins ara són les educatives (43,1%), d’habitatge (41,7%) i l’agenda rural (41,2%).

El president de la Generalitat ha assegurat que aquest primer any de govern de coalició ha estat “complex” per la gestió de la pandèmia –en especial la sisena onada, que ha superat tots els registres– i l’impacte de la invasió russa d’Ucraïna. Aragonès ha reivindicat la “capacitat d’arribar a acords” del seu executiu i ha repetit que cal avançar en els “grans consensos” del país i ha reclamat al govern espanyol que es decideixi d’una vegada a resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

Avaluació del primer any de legislatura / Generalitat

Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha fet valdre l’elevat grau de compliment de l’acord de govern en un context de “repressió” que suposa un “fre” per a Catalunya, que no té “tots els instruments de sobirania fiscal, legislativa i democràtica” que voldria. “Pot fer el que pot fer”, ha lamentat Puigneró. No obstant això, Catalunya va tancar el 201 amb un rècord de les exportacions, té un atur inferior al de Madrid i ha aconseguit aprovar un pressupost en “temps i forma” per primera vegada en 12 anys.

Gairebé 1.500 mesures de govern

El Govern ha presentat un document amb les gairebé 1.500 accions que conté l’acord de legislatura entre ERC i Junts. En concret, es tracta de 1.486 ítems –782 mesures i 702 submesures– que es poden consultar a través d’una pàgina web específica. Dels quatre grans eixos que impulsa el Govern, la transformació social és la que té més mesures (365), seguida de la transformació social (212). El grau d’avenç global és del 33,88%.