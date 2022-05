Aragonès i Puigdemont comparteixen preocupació pel cas Pegasus en la reunió

El president del Govern, Pere Aragonès i el president a l’exili, Carles Puigdemont s’han reunit a Brussel·les per, entre d’altres coses, debatre i reflexionar sobre les grans qüestions que estan sacsejant Catalunya en l’actualitat. I és que, en aquesta tercera trobada, ambdós líders han debatut sobre la qüestió de l’espionatge als líders catalans del cas Pegasus. De fet, tal com han indicat algunes fonts, han dedicat la majoria del temps a parlar del Catalangate i de l'”inacció” del govern espanyol a la causa. Tot i això, també han tingut temps per reflexionar sobre la situació en la que es troba el president Puigdemont i la resta dels exiliats.

En la trobada d’aquest dimecres al Parlament Europeu, els líders catalans han estat reflexionant -a porta tancada- durant una hora i 15 minuts on s’han abordat temes com l’espionatge i la situació judicial de Puigdemont i els exiliats. En aquest contexts i segons han explicat les fonts, el president Puigdemont ha compartit l’estat de la seva situació judicial amb el president Aragonès així com la seva estratègia en aquest àmbit i les properes passes previstes.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Consell per la República i eurodiputat, Carles Puigdemont, estrenyen la mà durant una trobada al Parlament Europeu / ACN

El cas Pegasus i la decisió europea

L’altre gran tema del que han parlat ha estat l’espionatge massiu del Catalangate on una gran parts dels líders independentistes, entre ells el mateix Aragonès, havien estat espiats amb el programa Pegasus. Puigdemont ha compartit la seva preocupació per aquest escàndol i ha recalcat que afecta directament als dos.

Davant d’aquesta situació d’injustícia que ja ha reclamat més d’una vegada el president Aragonès, Puigdemont ha volgut posar en valor la importància de la comissió del Parlament Europeu que ha decidit investigar l’ús de Pegasus, mentre el propi govern espanyol va donar una negativa a aquesta investigació oficial. Així doncs, ambdós presidents han agraït la participació activa d’Europa en el conflicte i també han reflexionat sobre el ressò mediàtic que està tenint la qüestió.