Aragonès eleva el to i acusa Sánchez de tractar Catalunya com un “país sotmès”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha elevat el to de les seves declaracions per les excuses constants de la Moncloa per concretar una reunió amb Pedro Sánchez i ha acusat el president espanyol de tractar Catalunya com un “país sotmès”. En una entrevista a la SER, Aragonès ha assegurat que és “extremadament urgent” que hi hagi una trobada amb Sánchez per parlar de l’espionatge massiu a l’independentisme i ha insistit que “no es tracta de fer una foto entre dos presidents”.

Sánchez ha assegurat aquest matí al Congrés que vol “restablir tan aviat com es pugui” les relacions amb la Generalitat i que està disposat a reunir-se amb Aragonès i a recuperar la taula de diàleg, però ha evitat posar dates concretes. Aragonès ha retret al govern espanyol que no hi hagi hagut cap avenç tangible en el cas Pegasus i ha denunciat que des del “primer moment es van prendre l’assumpte amb un càlcul molt erroni”, confiant que tot passaria ràpidament. El president català ha avisat que “pensar que no passa res” després de l’esclat de l’escàndol és tractar Catalunya com un país “de segona” i ha recordat que és Sánchez qui ha de fer passos per “reparar” les relacions polítiques amb el Govern.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés / ACN

Aragonès dona suport a Maragall

Aragonès també ha aprofitat l’entrevista per defensar el líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, després de les seves polèmiques paraules sobre l’espionatge del CNI durant les negociacions per formar govern a la capital catalana. “L’escàndol han de ser candidats indignats perquè els han espiat? És una cortina de fum perquè no hi hagi responsabilitats”, ha dit. Aragonès ha reclamat als socialistes catalans que tinguin la “màxima exigència” perquè es desclassifiquin els documents relacionats amb l’espionatge del CNI als líders independentistes i ha recordat que els últims líders del PSC han sigut ministres a Madrid.

Maragall ha repetit que no es disculparà amb Colau perquè “mai” va dir ni pensar que l’alcaldessa estigués al corrent de l’espionatge del CNI. “No es tracta de demanar disculpes sinó d’aclarir les interpretacions, puc acceptar que [la frase de diumenge] admetia interpretacions com aquesta”, ha reconegut. “Ella també n’és víctima i és obvi que el punt de partida és aquest, és tan evident que no crec que sigui possible cap altra interpretació de fons”

Preguntat per la polèmica amb l’Aragó per la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030, Aragonès ha insistit que la Generalitat no vol “posar més llenya al foc” i que Catalunya no es mourà de l’acord tècnic signat amb el govern espanyol i el Comitè Olímpic Espanyol (COE). “El que és rellevant és que puguem arribar a una candidatura que sigui tan competitiva com sigui possible. És un projecte bo que no el podem desaprofitar i la Generalitat de Catalunya no el desaprofitarà”.