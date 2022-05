Sánchez dona allargues a Aragonès: la reunió serà “quan les agendes ho permetin”

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha assegurat que la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès encara no té data. La Moncloa continua donant llargues a les exigències del president de la Generalitat, que fa uns dies es va trobar amb Sánchez al Cercle d’Economia i li va exigir una reunió “urgent” per tractar el cas Pegasus. “No hi ha cap problema, hi haurà reunió quan les agendes ho permetin”, ha dit Rodríguez.

La Moncloa insisteix que la reunió “tindrà lloc amb absoluta normalitat”, però es resisteix a posar una data. La proximitat de les eleccions a Andalusia i les crítiques que ha rebut Sánchez des del PP per la destitució de la directora del CNI, Paz Esteban, amenacen d’allargar sine die la reunió amb Aragonès, una situació molt semblant a la de la taula de diàleg, que no es convoca des del setembre del 2021 perquè el govern espanyol sempre té altres prioritats.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una compareixença sobre el Catalangate / ACN

Fonts del govern espanyol han explicat a l’ACN que la interlocució entre els dos executius no s’ha interromput en cap moment malgrat que la Generalitat ha congelat les relacions polítiques amb l’executiu de Sánchez per l’espionatge massiu a l’independentisme amb el programa Pegasus. Des de la Moncloa asseguren que els contactes per tancar una reunió “estan anant bé” i han garantit que Sánchez hi anirà “amb papers”.

Desclassificar documents per ordre d’un jutge

Rodríguez també ha avançat que el govern espanyol està disposat a desclassificar els documents que té sobre les peticions del CNI al Tribunal Suprem per avalar l’espionatge a Pere Aragonès i 17 independentistes més, tal com Paz Esteban va revelar a la comissió de secrets oficials. No obstant això, la portaveu de l’executiu ha deixat entreveure que només ho faran si ho reclama un jutge i ha insistit que les mesures que ha pres fins ara la Moncloa per esclarir el Catalangate són suficients per arribar fins al fons de la qüestió.

“El govern ha mostrat des del primer moment voluntat clara d’abordar aquesta qüestió amb absoluta transparència. Ho hem fet a l’àmbit parlamentari, anant a les compareixences com a la comissió de secrets, i en col·laboració a les tasques ha iniciat el Defensor del Poble. I si la justícia ho demana, donarem total col·laboració, incloent-hi la desclassificació”, ha dit.